VIDEO VIRAL: El parque Bimbolandia también sufrió los embates de la lluvia, parte de su suelo colapsó y generó caos en la zona

Luego de las fuertes lluvias que cayeron este sábado 10 de octubre en Caracas, el parque de atracciones Bimbolandia sufrió serios daños, según se pudo apreciar a través de videos publicados en redes sociales.

Las imágenes muestran cómo cedió el suelo, el talud y la cerca del parque que lleva décadas en la avenida Los Ilustres.

El derrumbe ocurrió en la parroquia San Pedro, y dejó escombros y restos de la estructura sobre la acera y parte de la vía pública.

Funcionarios de la Alcaldía de Caracas se acercaron al sitio para realizar labores de despeje de la vía que quedó obstruida.

Los aguaceros de este día ocasionaron estragos en toda la ciudad, donde las calles y avenidas quedaron anegadas e incluso cayeron algunos árboles.

El derrumbe ocurrió en la parroquia San Pedro, y dejó escombros y restos de la estructura sobre la acera y parte de la vía pública.

Las lluvias de los últimos días han ocasionado inundaciones en diversas partes de Caracas, pero las de este sábado causaron obstrucciones a la circulación de vehículos y el aumento del nivel del río Guaire.

Los comentarios en redes sociales destacan que el parque Bimbolandia es un emblema en ese sector de Caracas.

El parque de atracciones Bimbolandia sufrió severos daños tras las fuertes lluvias registradas este sábado en la avenida Los Ilustres. Video: Cortesía https://t.co/zFPPnZsbDF — Caraota Digital (@CaraotaDigital) October 11, 2026