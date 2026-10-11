VIDEO: Veterinaria desmintió presunta mala praxis en muerte de perrito de tres meses tras denuncia de sus dueños

Mediante las redes sociales, la médico veterinario Vanessa Álvarez, quien trabaja en el Hospital Veterinario «Dr. Daniel Cabello Mariani», desmintió las denuncias que se realizaron a raíz de la muerte de un perrito de tres meses llamado ‘Drako’. El canino murió y sus dueños alertaron por supuestas irregularidades cometidas por el equipo que atendió a la mascota.

Según la acusación de su dueña, Drako falleció tras recibir una inyección directa de dipirona en la zona del cuello sin su consentimiento previo.

La denunciante afirmó que el animal sufrió un paro respiratorio luego de que presuntamente se negaran a hidratarlo. Esto debido a desacuerdos con los pagos del servicio, a pesar de que el tratamiento finalmente fue cancelado.

Ante estas afirmaciones, la dirección y el equipo médico del hospital ubicado en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UCV, campus El Limón, difundieron un video. Allí hicieron una réplica y un comunicado oficial dirigido a los usuarios y a la colectividad en general.

En el comunicado, la institución reitera que su misión fundamental “es velar por la salud animal con ética, compromiso y estricto rigor profesional”.

Álvarez dijo que Drako llegó al hospital y de inmediato fue evaluado y recibió el tratamiento adecuado, hasta que le realizaron los exámenes requeridos.

La profesional aclaró las responsabilidades compartidas en el cuidado de las mascotas y fijó una postura frente a las acusaciones de presunta mala praxis.

PROCEDIMIENTO ADECUADO

Enfatizó que la efectividad de los procedimientos médicos depende de manera crítica de la inmediatez con la que los tutores acuden a consulta.

“La salud y vida de los animales dependen en gran medida de actuar a tiempo. El hospital y nuestro equipo no se hacen responsables por las complicaciones o consecuencias en la salud de la mascota”, añadió.

También destacó que “si los propietarios postergan su atención y la traen a última hora, así como tampoco si no se cumplen estrictamente los protocolos y tratamientos indicados”, señala el texto.

Asimismo, ante la ola de comentarios y señalamientos hacia los médicos tratantes del caso, el hospital manifestó su total respaldo al personal médico veterinario, técnico y administrativo. Igualmente, advirtieron sobre posibles consecuencias legales ante señalamientos infundados.

“No aceptamos ni toleramos difamaciones, calumnias, faltas de respeto ni falsas acusaciones dirigidas hacia nuestros médicos veterinarios o personal. Nos reservamos el derecho de tomar las acciones legales correspondientes frente a agresiones morales o acusaciones infundadas”, precisaron.