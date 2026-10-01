¿Lo estás haciendo bien? Los errores más comunes al pasear a tu perro que ponen en riesgo su salud

El paseo diario de las mascotas representa una actividad fundamental que combina el ejercicio físico, la exploración del entorno y el aprendizaje continuo.

Sin embargo, muchos dueños cometen fallas sin darse cuenta que exponen al animal a incidentes o disminuyen su bienestar.

Por lo tanto, especialistas en comportamiento animal compartieron advertencias para corregir de manera inmediata los errores comunes que se cometen al salir a la calle.

LOS PRIMEROS FALLOS CON LA CORREA Y EL ENTORNO

Mantener la correa demasiado corta y tensa figura como uno de los errores comunes más repetidos en las comunidades de vecinos.

La adiestradora certificada Juliana DeWillems explicó que la falta de holgura incrementa los tirones y eleva los niveles de estrés de la mascota.

Además, permitir que los animales se saluden entre sí sin consultar antes a la otra persona representa una imprudencia que puede desencadenar peleas o conductas reactivas imprevistas.

LAS CONSECUENCIAS DE LIMITAR LA EXPLORACIÓN FÍSICA

Según se reseñó en Infobae, impedir que el animal olfatee el suelo elimina la estimulación mental principal de su caminata.

La doctora en comportamiento animal Mary Burch advirtió que fijar recorridos idénticos o extenuantes puede resultar perjudicial para ejemplares mayores o con sobrepeso. En consecuencia, los paseos deben adaptarse estrictamente a la edad, condición física y la temperatura del pavimento para evitar golpes de calor.

HERRAMIENTAS DE APRENDIZAJE Y SEGURIDAD URBANA

Salir de casa sin premios de recompensa desaprovecha una valiosa oportunidad de educación positiva durante el trayecto.

Por consiguiente, los expertos recomiendan reservar el uso de correas extensibles únicamente para espacios muy abiertos y con baja circulación de peatones para prevenir enredos o accidentes viales.