Venezuela

VIDEO: Unas 50.000 personas habrían asistido al encendido tradicional en honor a la Virgen de la Chinita en Maracaibo

Valentín Romero
Por Valentín Romero
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
VIDEO: Unas 50.000 personas habrían asistido al encendido tradicional en honor a la Virgen de la Chinita en Maracaibo
Foto: Cortesía El Regional del Zulia

Unas 50.000 personas desbordaron las calles de Maracaibo la noche de este viernes, según estimaciones de las autoridades, en el encendido tradicional de la avenida Bella Vista en honor a la Virgen de la Chinquiquira, que se da como parte de la Feria Internacional de la Chinita en su 59ª edición.

Contents

Al ritmo decembrino de la gaita el gobernador zuliano Luis Caldera, junto al alcalde de Maracaibo, Gian Carlos Di Martino realizaron el encendido navideño que ilumina 33 cuadras de la mencionada arteria vial, incluyendo los parques Rafael Urdaneta, La Marina y la tradicional plaza del Buen Maestro.

Leer Más

Cancelan restricción de vuelos con Colombia antes de que venciera el plazo estipulado inicialmente
Venezuela ha recibido más de un millón de turistas lo que va de año: «202% más que en 2023», dice ministro
Preso intentó fugarse de la cárcel de Trujillo, pero fue acribillado por otros reos cuando lo descubrieron
Concurso de fotografía en homenaje a San José Gregorio Hernández y Santa María Carmen Rendiles

LEA TAMBIÉN: «YA ESTAMOS ORGANIZADOS»: AGENCIAS DE VIAJES TIENEN «EXPECTATIVAS POSITIVAS» PARA DICIEMBRE

Una multitud de marabinos se aglomeró en torno a la plaza El Ángel donde una imagen monumental de La Chinita, hecha con luces de colores, brilló tras la cuenta regresiva del animador Henrys Silva, coreada por el público asistente, que daba paso al encendido de las luces y los adornos luminosos colocados a lo largo de unos 8 kilómetros, según lo reseñado por últimas noticias

MARABINOS DISFRUTARON DE CONCIERTO GRATUITO

Tras el encendido los asistentes pudieron disfrutar de un concierto gratuito en el que dijeron presentes: Neguito Borges, los gaiteros de la Fundación Nacional de la Gaita Corazón Gaitero, Nelson Romero, Poncho Zuleta, el Súper Combo Los Tropicales, Los Cadillacs, Alitasía y los Gaiteros del Tablazo, quienes se presentaron en la tarima principal.

Entre tanto, en la tarima ubicada en la intersección de la calle 77  con Bella Vista, se presentaron Argenis Carruyo, Cardenales del Éxito, Iluminación Gaita y Show, Eddon y Anyel, Omar Enrique, Azulejos de la Gaita, Carangano y Diego Daza.

A unas cuadras de ahí, frente al edificio de Corpozulia, la tarima contó con Roberto González, Dany Peñaranda, Barrio Obrero de Cabimas, El Súper Combo Los Tropicales y otras agrupaciones musicales y de danzas.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

EEUU anunció que enviará embajador a Bolivia luego de 17 años, tras investidura de Rodrigo Paz
EEUU anunció que enviará embajador a Bolivia luego de 17 años, tras investidura de Rodrigo Paz
Mundo
Cuatro presos políticos en El Rodeo I llevarían «11 días de castigo en aislamiento», según denuncian sus familiares
Venezuela
Las estimaciones de un economista en torno a la tasa de inflación y el precio de dólar al cierre de 2025
Las estimaciones de un economista en torno a la tasa de inflación y el precio del dólar al cierre de 2025
Venezuela