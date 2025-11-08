VIDEO: Unas 50.000 personas habrían asistido al encendido tradicional en honor a la Virgen de la Chinita en Maracaibo

Unas 50.000 personas desbordaron las calles de Maracaibo la noche de este viernes, según estimaciones de las autoridades, en el encendido tradicional de la avenida Bella Vista en honor a la Virgen de la Chinquiquira, que se da como parte de la Feria Internacional de la Chinita en su 59ª edición.

Al ritmo decembrino de la gaita el gobernador zuliano Luis Caldera, junto al alcalde de Maracaibo, Gian Carlos Di Martino realizaron el encendido navideño que ilumina 33 cuadras de la mencionada arteria vial, incluyendo los parques Rafael Urdaneta, La Marina y la tradicional plaza del Buen Maestro.

Una multitud de marabinos se aglomeró en torno a la plaza El Ángel donde una imagen monumental de La Chinita, hecha con luces de colores, brilló tras la cuenta regresiva del animador Henrys Silva, coreada por el público asistente, que daba paso al encendido de las luces y los adornos luminosos colocados a lo largo de unos 8 kilómetros, según lo reseñado por últimas noticias

MARABINOS DISFRUTARON DE CONCIERTO GRATUITO

Tras el encendido los asistentes pudieron disfrutar de un concierto gratuito en el que dijeron presentes: Neguito Borges, los gaiteros de la Fundación Nacional de la Gaita Corazón Gaitero, Nelson Romero, Poncho Zuleta, el Súper Combo Los Tropicales, Los Cadillacs, Alitasía y los Gaiteros del Tablazo, quienes se presentaron en la tarima principal.

Entre tanto, en la tarima ubicada en la intersección de la calle 77 con Bella Vista, se presentaron Argenis Carruyo, Cardenales del Éxito, Iluminación Gaita y Show, Eddon y Anyel, Omar Enrique, Azulejos de la Gaita, Carangano y Diego Daza.

A unas cuadras de ahí, frente al edificio de Corpozulia, la tarima contó con Roberto González, Dany Peñaranda, Barrio Obrero de Cabimas, El Súper Combo Los Tropicales y otras agrupaciones musicales y de danzas.