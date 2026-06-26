VIDEO: ‘Tsunami’, el perrito que busca sobrevivientes de terremotos ya está en San Bernardino

Un perrito de rescate llamado Tsunami, un Border Collie entrenado para operaciones de búsqueda y localización de víctimas, fue desplegado en San Bernardino, en Caracas, para apoyar las labores tras el colapso del edificio Residencias Rita, producto de los terremotos que afectaron a la capital venezolana.

En las imágenes difundidas en redes sociales, se observa el momento en que Tsunami es enviado a rastrear el área de derrumbe bajo estrictos protocolos de seguridad, que exigen silencio total y despeje del entorno para evitar interferencias de sonido y olores.

Explicaron, que estas condiciones permiten que el perro pueda detectar indicios de vida bajo los restos estructurales del edificio de ocho pisos.

De acuerdo con el equipo de rescate, Tsunami fue entrenado bajo la supervisión del especialista Jorge Beens y ha participado en múltiples operativos dentro y fuera de Venezuela, consolidándose como una pieza fundamental en misiones de alta complejidad.

De esta manera, su intervención en San Bernardino se suma al esfuerzo conjunto de organismos de seguridad y Protección Civil.

LLAMADO POR AYUDA

En tanto, Protección Civil en San Bernardino hizo un llamado urgente a la ciudadanía y a organizaciones humanitarias para la donación de insumos como palas, picos, guantes de carnaza y lentes de seguridad.

En el área afectada se ha instalado un centro de acopio cercano al Parque Residencial Anauco, mientras las operaciones de rescate continúan tras el colapso de al menos tres edificaciones y la extracción de 25 personas con vida.