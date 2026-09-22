VIDEO: Superlano reiteró que se necesita la reestructuración del TSJ y CNE para garantizar elecciones en el país

El dirigente opositor Freddy Superlano afirmó este martes, 22 de septiembre, que la prioridad de la oposición venezolana debe ser la construcción de un marco jurídico e institucional sólido —con la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y Consejo Nacional Electoral (CNE)— que garantice el respeto al voto popular en unas eventuales elecciones.

«El foco debe estar en la construcción de ese marco institucional que hoy en día se debate, que se discute. Yo entiendo la premura por la elección, y te lo dice una persona que ha participado, que ha ganado elecciones, que también ha sido en algún momento víctima de esas instituciones», señaló durante una entrevista con el Circuito Éxitos.

Superlano sostuvo, que la celebración de comicios en el país, requiere organismos autónomos que respalden los resultados.

«Una elección per se no resuelve el problema; lo resuelve si esa elección está acompañada de instituciones que respalden lo que la voluntad popular exprese en el momento en que se haga», enfatizó.

Sobre la propuesta del senador estadounidense Bernie Moreno de fijar las presidenciales para el 24 de julio de 2027, el opositor señaló que «hace falta voluntad política» y que estén «de acuerdo las partes», y apuntó a la urgencia de atender la crisis de servicios, como los apagones de hasta ocho horas diarias en Barinas y otros estados del país.

PRESOS POLÍTICOS

El dirigente también exigió la liberación de los presos políticos, civiles y militares, mediante medidas humanitarias o reformas a la Ley contra el Odio. Además, pidió que el mecanismo avance más allá de excarcelaciones «a cuentagotas».

«Cualquier mecanismo es importante con tal de que muchas familias puedan reencontrarse ya con sus seres queridos», manifestó, citando el caso de los hermanos Guevara, con más de dos décadas en esa condición.

MARÍA CORINA MACHADO

Ante el anunciado regreso de María Corina Machado al país, Superlano abogó por consolidar un acuerdo nacional amplio que fortalezca las instituciones y construya una ruta político-electoral.

«Es importantísimo que se llame a todos los sectores, a las fuerzas vivas del país, no solamente a los factores políticos. Creo que es importante que el ciudadano comience a visualizarse en lo que sería un gran acuerdo. Ese gran acuerdo, primero que nada, debería entender que el fortalecimiento de las instituciones obedece no solamente a hombres fuertes, sino a instituciones fuertes que puedan fortalecer el concepto de República. Que hoy en día tenemos muy debilitado, casi inexistente. Lo segundo tiene que ver, sin duda alguna, con la construcción de una ruta político-electoral donde todo esto termine confluyendo, al final del día, para conseguir esa fecha. Y creo que eso puede hacerse», señaló.

«Eso, además del recorrido que pueda hacer por el país (María Corina Machado). Un país que está hoy en día ávido de que su principal liderazgo vaya a su estado. De que toque a la gente, de que la escuche. Creo que eso forma parte de una agenda ambiciosa que estaría desarrollando. Y esa es la idea que se ha mostrado con el retorno de María. Cada vez que recorremos el país, la gente lo manifiesta: creo que hay una gran expectativa por su retorno», agregó.

Y finalizó: «Yo soy un optimista, militante del optimismo, pero prudente hoy día. Yo sí creo que ella va a poder regresar y no va a tener mayor inconveniente. No solo por lo que vi el fin de semana pasado, de lo que fui testigo allá en la ciudad de Barquisimeto. Sino porque creo que no están dadas las condiciones para que se dé una situación anómala. Que vaya a perjudicar la entrada o la presencia de María hoy en día en Venezuela».