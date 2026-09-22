Embajada de Francia en Venezuela suspendió servicios de visado «temporalmente»: esto indicaron sobre solicitudes urgentes

La Embajada de Francia en Venezuela anunció este lunes, 21 de septiembre, que suspendió nuevamente su servicio de visados.

Señalaron que la acción se adoptó debido a fallas técnicas, apenas semanas después de haberlo restablecido tras los daños ocasionados por los terremotos del pasado 24 de junio.

«Lamentamos informar que nuestros servicios de visado han sido interrumpidos temporalmente debido a problemas técnicos ajenos a nuestra voluntad», se anunció a través de la cuenta en Instagram de la Embajada de Francia en Venezuela.

«Aunque recientemente habíamos logrado restablecer el servicio, nos vemos en la obligación de suspenderlo de nuevo mientras solventamos esta situación», se agregó en el comunicado.

¿QUÉ HACER AHORA?

Para quienes tengan trámites de carácter urgente, la representación diplomática habilitó un canal de contacto directo con el departamento de visas, a través del correo [email protected], medio por el cual se ofrecerá orientación personalizada sobre casos excepcionales y la recepción de expedientes.

La embajada también contempló una vía alterna para casos excepcionales de estudiantes venezolanos (y solo ellos por ahora) que inicien sus estudios superiores en el próximo curso. Es decir, a partir de septiembre y octubre.

Señaló que los estudiantes pueden acudir a la Embajada de Francia en Bogotá (Colombia) para realizar la toma de huellas dactilares y entrega de expediente. Para más información instaron escribir a: [email protected]

Si se tiene un caso específico o alguna duda adicional, exhortaron escribir directamente al correo institucional: [email protected]

REANUDACIÓN DE CITAS

En cuanto a la reanudación del sistema de citas, no se ofreció una fecha concreta y pidieron paciencia a los solicitantes mientras continúan los trabajos para restablecer el servicio.

«Estamos trabajando intensamente para reanudar la atención a la brevedad posible. Por el momento no podemos precisar una fecha exacta para el restablecimiento del sistema, pero informaremos oportunamente cualquier novedad a través de esta vía y en nuestro sitio web oficial», indicó la sede diplomática, que además agradeció «su comprensión y paciencia».