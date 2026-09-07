VIDEO: Sociedad Venezolana de Dermatología fijó posición sobre consejos de salud difundidos por influencers

La Sociedad Venezolana de Dermatología Médica, Quirúrgica y Estética (SVDMQE) advirtió sobre el riesgo que representa para la salud pública el auge de contenidos difundidos por influencers y creadores digitales ajenos al ámbito médico, quienes promueven rutinas, remedios caseros y tratamientos estéticos sin respaldo científico.

A través de un video publicado en la cuenta de Instagram de la organización, la presidente de la SVDMQE, Julia Rothe De Arocha, señaló que esta tendencia no solo desinforma a la población, sino que también favorece el ejercicio indebido de la medicina por parte de otros profesionales de la salud que atienden casos fuera de su especialidad.

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Al respecto, afirmó: «La desinformación en salud pone en riesgo tu bienestar. También nos preocupa el intrusismo realizado por otros profesionales de la salud tratando pacientes en áreas para las que nunca se formaron».

La vocera insistió en que la dermatología es una disciplina médica y científica que exige años de formación y evidencia clínica, por lo que no puede regirse por modas ni tendencias virales que circulan en redes sociales.

«La dermatología como especialidad médica y científica orientada al cuidado de la piel, pelo, uñas y mucosas, no trata a sus pacientes por modas o tendencias virales. Cada diagnóstico y tratamiento es el resultado de años de investigación rigurosa, formación universitaria especializada y ensayos clínicos fundamentados en evidencia científica para proteger la seguridad de los pacientes. Cada diagnóstico es único», explicó.

La presidente de la sociedad médica también enumeró las consecuencias que puede acarrear seguir recomendaciones de personas no calificadas, entre ellas quemaduras químicas, dermatitis severas y diagnósticos tardíos de enfermedades graves.

«La salud de la piel y el bienestar integral no son contenido de entretenimiento. Seguir consejos impartidos por personas no calificadas o incurrir en el intrusismo profesional genera graves riesgos: quemaduras químicas, dermatitis severas, empeoramiento de patologías, uso inadecuado de medicamentos y diagnósticos tardíos de enfermedades graves. Esto es irresponsable», sostuvo.

LLAMADO A VERIFICAR

Finalmente, la SVDMQE hizo un llamado a la ciudadanía a verificar la procedencia de la información en salud y priorizar la consulta con especialistas certificados antes de adoptar cualquier tratamiento, al tiempo que pidió a los medios de comunicación no replicar contenidos sin sustento científico.

«Exhortamos a la ciudadanía a dudar de soluciones de moda: Verificar siempre la información: ¿viene de un especialista certificado? Cuestionar la tendencia: saber si un producto ha sido estudiado o solo es publicidad. Priorizar la valoración clínica por especialistas certificados. La divulgación médica exige la más estricta responsabilidad ética», recalcó.

Y añadió: «Nuestro compromiso es con la salud y con la defensa del ejercicio médico serio, científico y humano. Invitamos a la comunidad y medios a no replicar contenidos de dudosa procedencia y apoyarse en el criterio del médico especialista».