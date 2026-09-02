VIDEO: Secretario de Energía de Estados Unidos llegó a Venezuela: Se espera la firma para acuerdos petroleros

Chris Wright, secretario de Energía de Estados Unidos, llegó a Venezuela en horas de la noche de este martes, 1 de septiembre, donde se espera la firma de una serie de acuerdos petroleros entre ambos países.

El funcionarios, como se constata en las imágenes de Venezolana de Televisión (VTV), fue recibido en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía por la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao.

La visita se produce tras una ola de gestiones del gobierno de Donald Trump, para ampliar el control estadounidense sobre las reservas de crudo venezolano.

El viernes, Trump afirmó que Estados Unidos logró el control de más de 65.000 millones de barriles de reservas del país y calificó el entendimiento como «el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial».

Según el mandatario, el acuerdo permitirá duplicar las reservas petroleras estadounidenses y ayudará a reducir los precios de la gasolina, un tema sensible de cara a las elecciones legislativas de noviembre.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, señaló que el país conservará la soberanía sobre sus recursos y calculó que los proyectos podrían atraer inversiones superiores a 100.000 millones de dólares, con un retorno para el Estado equivalente al doble de ese monto.

Rodríguez definió el acuerdo como una vía para convertir las reservas venezolanas en «bienestar, prosperidad y felicidad» para la población.

🚨#ÚltimaHora | El secretario de Energía de los Estados Unidos, Chris Wright, arriba este martes 01 de septiembre a Venezuela. Wright fue recibido en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía por la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao. pic.twitter.com/KARfBJlogy — Globovisión (@globovision) September 2, 2026

¿QUÉ SE ESPERA DE LA VISITA?

De acuerdo con lo reseñado por la agencia de noticias EFE, un funcionario estadounidense adelantó que Chevron anunciará este miércoles «la ampliación de sus operaciones actuales en el país, algo que también incrementará la capacidad productiva (petrolera de Venezuela)».

El anuncio se suma al acuerdo ya presentado por Washington para que la empresa North American Blue Energy Partners (NABEP) explote el 20 % de las reservas probadas de crudo del país.

Según medios que citan fuentes anónimas, Chevron negocia además la incorporación de dos grandes yacimientos de crudo pesado en el estado Carabobo.

La ofensiva petrolera forma parte del plan de Trump para elevar la producción venezolana y afianzar la presencia de empresas estadounidenses.

El lunes, la Casa Blanca precisó que NABEP explotará esas reservas equivalentes a 65.000 barriles, que serán procesados en Estados Unidos para presionar a la baja el precio de la gasolina, un frente que se ha complicado para la Casa Blanca desde que la guerra contra Irán obligó a liberar buena parte de las reservas estratégicas del país.