VIDEO: «Es parte importante de la transición y recuperación de Venezuela» dice Marco Rubio sobre acuerdo petrolero firmado con EEUU

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, aseguró este martes, 1 de septiembre, que el reciente acuerdo petrolero «es parte importante de la transición y recuperación de Venezuela».

Durante una entrevista con el periodista Sergio Novelli, acotó que el acuerdo petrolero no se firmó con el gobierno interino venezolano, sino con North American Blue Energy Partners (NABEP), una empresa privada en la que Washington participa a través del Departamento de Guerra.

«Obviamente, yo participé y es una parte importante de la transición y de la recuperación del país, de Venezuela. Queda mucho más por hacer todavía. Incluso, los temas de la democracia y las elecciones son importantes; todo eso trabaja en conjunto. En términos ya de la cifra, bueno, nosotros ayer emitimos un documento con mucho detalle sobre esto. De que esto realmente no es un acuerdo con el gobierno interino. Es con una compañía privada con la cual está participando junto a Estados Unidos. Obviamente, a través del sistema que existe en este momento, y nuestra esperanza es que esto cree un modelo para otras inversiones», insistió.

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En este sentido, Rubio explicó que ya existe un marco de leyes y regulaciones diseñado para profesionalizar la operación y evitar el uso inadecuado de los recursos.

«Simplemente, lo que esto es ahora es un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos para normalizar ese sistema, para entonces crear esta oportunidad de ampliar la capacidad productiva (petrolera) del país», destacó.

HISTORIAL DE LA EMPRESA SELECCIONADA

Rubio también resaltó el historial productivo de la empresa elegida para la operación. Esto, pese a ser parte de una familia cuestionada en Venezuela.

«Es la compañia privaba la más grande que tenía Venezuela en términos de la producción. También tiene un historial de poder producir petróleo. Y simplemente lo que esto es ahora es un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos, a través del Departamento de Guerra, para normalizar ese sistema. Para crear esta oportunidad de ampliar la capacidad productiva del país. Y ahora tenemos en lugar toda una serie de leyes y regulaciones que van a regular la manera en la cual se va a profesionalizar esto. Va a convertirse en una operación profesionalizada, con jurisdicción y leyes que le van a corresponder, para que el dinero nunca sea utilizado de manera equivocada. De manera que no sea adecuada o apropiada», enfatizó.

Conversé esta tarde con el Secretario de Estado Marco Rubio sobre diversos temas. En ella, Rubio aclaró algunos de los principales puntos del acuerdo petrolero relacionado con Venezuela. El secretario de Estado explicó que no se trata directamente de un acuerdo con el Gobierno… pic.twitter.com/2tYAYPdf5q — Sergio Novelli (@SergioNovelliE) September 1, 2026

ALEJANDRO BETANCOURT

Sobre los cuestionamientos que ha generado la vinculación de Alejandro Betancourt con NABEP, señalado en investigaciones previas por corrupción, Rubio afirmó que su nombre fue verificado por las autoridades estadounidenses.

«Nosotros investigamos bien cuáles eran los elementos que conocíamos en nuestro sistema. Con eso hemos chequeado con todas las autoridades, y no existía ninguna investigación dentro de nuestro sistema en contra de él», aseguró el funcionario estadounidense.

El secretario amplió su respuesta recordando el pasado político de Betancourt y su distanciamiento con Nicolás Maduro.

«Desafortunadamente, cuando uno ve estos temas, es complejo. Porque, por otra parte, también es un individuo que ya se conoce que apoyó mucho, por ejemplo, durante la época de Juan Guaidó. Antes de que yo entrara en esta función, en la primera etapa del presidente Trump, en 2019. Este era un individuo que quedó en un lugar muy, muy malo con Maduro. Se supo que él estaba apoyando a elementos de la oposición en aquel 2019. Lo que incluso le creó problemas con Maduro. Pero ahora tenemos la oportunidad de hacer algo que creo que va a beneficiar a todo el mundo. Pero específicamente, a largo plazo, beneficiar al pueblo venezolano», sentenció.

¿POR QUÉ SE LE CUESTIONA A LA EMPRESA?

De acuerdo con el Miami Herald, la controversia desde Venezuela, incluyendo de que sea Rodríguez la ‘firmante del acuerdo’, es el magnate venezolano Alejandro Betancourt. Esta persona se encontraba en el punto de mira de una investigación federal en Miami por el robo de más de mil millones de dólares de la petrolera estatal venezolana Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Se trata de un dinero que, según las autoridades, terminó blanqueado a través de cuentas bancarias e inversiones inmobiliarias en Estados Unidos y Europa.

Desde el anuncio del millonario acuerdo petrolero el viernes, diversos medios estadounidenses han revelado que el Gobierno de Estados Unidos habría presionado a las autoridades suizas para que retiraran su solicitud de extradición de Alejandro Betancourt desde Reino Unido, con el objetivo de facilitar su participación en las negociaciones del pacto petrolero con Venezuela, destacó el medio.

La aparición de Betancourt como una de las figuras centrales del inusual acuerdo petrolero entre Estados Unidos y Venezuela tomó por sorpresa a quienes han seguido de cerca sus negocios.

Esto último, no solo porque el empresario venezolano se encontraba bajo un intenso escrutinio de las autoridades federales en Miami, sino que todavía es objeto de investigaciones en Suiza y España por presuntos delitos de fraude, evasión fiscal y lavado de dinero.

CONTRATOS MILLONARIOS

A sus 46 años, Betancourt es miembro de una reconocida familia venezolana y egresado de la Universidad de Suffolk, en Boston. Adquirió notoriedad durante la década de 2010. En esos años él y otros empresarios concretaron millonarios contratos de electricidad y petróleo con el gobierno venezolano. Pero, en medio de señalamientos de presuntos sobornos y irregularidades, que derivaron en la crisis actual del sector.

Por tanto, los críticos del acuerdo manifestaron su sorpresa ante la decisión de la administración de Donald Trump de involucrar a Betancourt en las negociaciones con Rodríguez. Sobre todo, porque lo consideran un símbolo de la corrupción asociada a Chávez y Maduro.