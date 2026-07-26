VIDEO: Se derrumbó la pared de una iglesia considerada patrimonio histórico y arquitectónico de Portuguesa

Este 25 de julio colapsó una pared junto al campanario de la iglesia San Fernando Rey, en el municipio Ospino, del estado Portuguesa. El hecho fue la consecuencia de las filtraciones en el techo y la humedad acumulada durante años.

La prensa local informó que el derrumbe ocurrió aproximadamente a las 5:30 pm y generó preocupación entre feligreses y habitantes de la localidad. Esto, porque el templo es una de las principales joyas del patrimonio histórico y arquitectónico de la región. Esta es Monumento Histórico Nacional desde el 2 de agosto de 1960, por su valor cultural.

Luego del colapso de la pared, Carlos Barrios, exalcalde del municipio Ospino, hizo un llamado urgente a apuntalar la parte del techo que quedó suspendida para evitar nuevos desprendimientos.

También solicitó la intervención inmediata del Instituto de Patrimonio Cultural. Por ello pidió que envíen ingenieros y expertos restauradores que evalúen el estado de la estructura. Solicitó que los expertos decidan las acciones necesarias para su restauración.

Por su parte, el párroco de la iglesia, Juan Francisco Melchor, informó que el derrumbe ocurrió a causa del deterioro provocado por la humedad.

El padre pidió a la población no transitar por los alrededores de la iglesia, mientras persista el riesgo de nuevos desprendimientos.

También anunció que la Alcaldía de Ospino iniciará este lunes 27 trabajos preventivos para evitar que continúen cediendo el techo y otras paredes del templo.

Debido al colapso, todas las celebraciones litúrgicas fueron trasladadas temporalmente al Centro Cívico de Ospino. Las misas se realizarán en dos horarios durante la mañana y serán de menor duración, ya que el recinto tiene una capacidad reducida en comparación con el templo.

Asimismo, las ceremonias de promoción de las instituciones educativas también fueron reubicadas en ese espacio.