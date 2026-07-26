«Lo sentimos en Carayaca»: Reportaron nuevo sismo la mañana de este 26Jul con epicentro a 27 kilómetros de La Guaira

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) informó este domingo que registró un nuevo sismo la mañana de este 26 de julio, con epicentro a 27 kilómetros al oeste de La Guaira.

Según el reporte, la magnitud del movimiento telúrico fue de 3,3 y ocurrió exactamente a las 10:18 am. Asimismo, tuvo una profundidad de 1,7 kilómetros, según el organismo gubernamental.

Usuarios de redes sociales también afirmaron haber sentido el sismo. «Lo sentimos en Carayaca», dijo una persona. «En Los Teques se sintió», «Yo sentí como tres golpecitos, piso ocho en Caracas», «Lo sentí, fue un jalón», agregaron otras personas.

De igual manera, ciudadanos de Altos Mirandinos, Guatire y otras partes de Caracas también aseguraron haberse percatado del evento. Algunos dijeron que fue leve, mientras otros consideraron que fue de una intensidad considerable.

FUNVISIS

Sismo sentido

26/07/2026 10:18

Mag (Mw): 3.3

Prof: 1.7 km

Epicentro: 10.600 N -67.172 O

27 km al oeste de La Guaira pic.twitter.com/dnyH4vfzl3 — Funvisis (@SomosFunvisis) July 26, 2026

BALANCE POR LOS SISMOS

De acuerdo con el más reciente balance gubernamental, hasta este viernes 24 de julio se han contabilizado más de 1.500 réplicas desde el demoledor incidente.

Según ese reporte, hasta ahora se han contabilizado más de 5.500 muertos, 16.000 heridos y 20.000 damnificados por el doble terremoto.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, difundió en sus redes sociales el balance del doble terremoto hasta este 24 de julio. Cuando se cumplió un mes desde la tragedia, se reportaron 5.546 fallecidos, 148 más que el reporte del miércoles, el último publicado.

La cifra de personas rescatadas se mantuvo en 6.462 personas, al igual que la cantidad de heridos, que continúa en 16.740. Por su parte, la cantidad de pacientes atendidos aumentó hasta 47.942.

Según Rodríguez, han sido atendidas 128.324 familias afectadas en el doble terremoto. Asimismo, precisó que la cantidad de personas sin vivienda se mantuvo en 17.907, mientras que 23.811 personas permanecen en los 107 campamentos transitorios habilitados.

Cabe mencionar que el Estado no ofreció una actualización durante la jornada del sábado 25 de julio.