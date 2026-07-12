VIDEO: Reapareció el carpintero que se hizo viral por donar más de 200 urnas, esto dijo sobre su supuesta detención

Guillermo Uzcanga, un empresario y carpintero de Maracay que se hizo viral días atrás por donar unos 240 ataúdes para los fallecidos en los terremotos, reapareció en sus redes sociales para desmentir los rumores de una presunta detención a manos del Sebin, aclarando que nunca ha estado en prisión.
«No estuve detenido y nunca he sido detenido por un cuerpo policial», indicó en un video.
A continuación, se refirió a la polémica que surgió con el Bolipuerto de Caracas, empresa estatal a la que entregó las urnas y exigió una distribución transparente de las mismas. Tal situación desató una controversia que luego se hizo viral.
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«La información que yo quise dar fue que como no veíamos las urnas por ningún lugar, queríamos saber qué las estuviésemos utilizando. Quizás no fueron mis mejores palabras, pero como muchas personas han colaborado, yo quería dar fe de que estoy realizando las urnas. Nunca dije que las estaban vendiendo o que estaban haciendo algo más con ellas», dijo el carpintero.
Además, subrayó que se ha sentido perseguido y menospreciado por la labor social que han estado haciendo. «No soy un chamo con malos pensamientos… Simplemente me gusta hacer buenas acciones», añadió.
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Posteriormente, agradeció a quienes han reconocido su trabajo. «Los amo demasiado, gracias por darle tanto amor a mi carpintería», dijo.
Finalmente, instó a quienes deseen seguir ayudando de esa forma a que lo contacten por mensajes privados para seguir canalizando apoyo en medio de la contingencia actual.