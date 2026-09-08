EN VIDEO: Reactivaron ferrocarril que conecta Chivacoa y Barquisimeto: estas serán sus horas y precios

Las autoridades anunciaron este lunes el reinicio de operaciones del ferrocarril que conecta la localidad de Chivacoa, estado Yaracuy, con Barquisimeto, la capital larense, beneficiando a cientos de ciudadanos de la región.

La Gobernación de Yaracuy informó en sus redes sociales sobre la reapertura del tramo ferroviario entre ambas localidades. Estas obras en el Sistema Ferroviario Centro-Occidental «Simón Bolívar» fueron ejecutadas junto al Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE).

«Esta obra garantiza una alternativa de transporte eficiente, económica y segura para el desarrollo del centro-occidente», indicó la Gobernación, a la vez que compartía un video del ferrocarril circulando por las vías.

El ferrocarril saldrá de la estación de Chivacoa a las 5:10 de la madrugada y cuenta con paradas en Sabana de Parra y Yaritagua. Por su parte, la tarifa del pasaje es de 90 bolívares y el viaje tiene una duración aproximada de 90 minutos.

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CIENTOS DE USUARIOS EN EL FERROCARRIL

El presidente del IFE, Claudio Farías, indicó que se trata de un tramo de 33 kilómetros que, en primera instancia, podrá atender a 300 personas por día. Tendrá tres estaciones en Yaracuy y dos en Lara.

«Vamos a empezar haciendo un viaje por día: desde Chivacoa a Barquisimeto a las 5 y 10 de la mañana y regresando a las 5 de la tarde; pero, si la demanda lo amerita, podemos agregar más turnos. Estamos en capacidad de eso», dijo, según Últimas Noticias.

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Farías adelantó que el ferrocarril tendrá un gran impacto en el transporte de pasajeros. Igualmente, indicó que la reactivación cuenta con otras fases, incluyendo el tramo que conduce hacia Puerto Cabello, estado Carabobo.