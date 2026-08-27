VIDEO | Reactivarán comercios en El Ávila tras terremotos, esto acordaron tras visita de la ministra de Turismo

La ministra de Turismo, Daniella Cabello, se reunió con los prestadores de servicios del parque nacional El Ávila, oficialmente Waraira Repano, para diseñar una estrategia que permita reactivar la actividad comercial en la zona, afectada tras los dos terremotos del pasado 24 de junio.

El encuentro, realizado este martes, 25 de agosto, tuvo como propósito trazar un plan de mejoras orientado a fortalecer el desempeño, elevar la calidad de atención y optimizar los espacios comerciales y gastronómicos que funcionan en El Ávila.

«Sé que no ha sido fácil, lo que queremos es poder apoyarlos y agradeciéndoles a ustedes que además quieren seguir siendo prestadores de servicios del sistema de teleférico Warairarepano y que queremos crecer juntos y mostrarles esa nueva cara bonita del Warairarepano a toda Venezuela y a todo el mundo, porque eso es lo que debemos buscar, reactivar nuestra conectividad internacional y comenzar a traer personas del mundo entero que cuando pisen Caracas, vengan y se tomen una foto con nosotros, se tomen un café, un postre, un helado, una parrilla aquí en el Warairarepano», expresó Cabello.

Durante la jornada de trabajo, se precisó que se revisaron los daños registrados en kioscos y locales comerciales del cerro.

A partir de ese diagnóstico, las autoridades y los prestadores de servicios acordaron el diseño de un «Master Plan» dirigido a impulsar la economía de las familias que dependen de esa actividad en la zona.

Con esta hoja de ruta, el Ministerio de Turismo busca acompañar la recuperación del principal atractivo natural de Caracas, en un proceso que contempla tanto la evaluación de infraestructuras como el fortalecimiento del sector comercial y gastronómico establecido en el parque nacional.

«Tras el doblete sísmico del pasado 24 de junio, el objetivo del encuentro fue establecer un plan de mejoras que fortalezca el buen desempeño, la calidad de atención y optimice los espacios comerciales y gastronómicos en la cima de Caracas», se sostuvo desde el Ministerio de Turismo.

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