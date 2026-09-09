VIDEO: Reactivado vuelos desde Falcón hasta Aruba después de 7 años suspendido

La ruta aérea Las Piedras-Aruba volvió a operar este miércoles, 9 de septiembre, luego de siete años sin conexión directa.

La reanudación se concretó mediante un vuelo operado por la empresa Aeroparaguaná, en alianza con el Consorcio Helitec.

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Sobre los costos del pasaje, la propia empresa aérea indicó que todavía están definiendo los precios, itinerarios y demás parámetros de la operación, por lo que no hay tarifas oficiales establecidas hasta el momento.

Sin embargo, algunas agencias de viajes en Aruba ya comercializan boletos para la ruta: el pasaje ida y vuelta se ofrece en 550 dólares, mientras que el tramo solo de ida tiene un costo de 370 dólares.

La noticia fue confirmada por el vicepresidente de la Cámara de Comercio de La Vela, en el estado Falcón, Juan Gotopo, quien dio a conocer el hecho a través de su cuenta en la red social X.

#Falcón Asi fue la llegada del vuelo inaugural Aruba – Las Piedras de la empresa Aeroparaguana en alianza con Consorcio Helitec. #09sep 🇦🇼🇻🇪 pic.twitter.com/sypkZmFpeg — Juan Gotopo (@JuanGotopo) September 9, 2026

En su publicación, Gotopo señaló que la entidad falconiana llevaba más de siete años sin una conexión aérea directa con la isla y expresó su agradecimiento por la gestión que permitió retomar la ruta.

La reactivación se da luego de gestiones entre el sector comercial de la región y las empresas operadoras, que coordinaron los términos técnicos y logísticos para poner de nuevo en marcha el trayecto.

Por ahora, la operación arranca con este primer vuelo mientras se afinan los detalles administrativos del servicio.