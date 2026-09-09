Padres buscan alternativas para comprar útiles por los altos costos y enfrentar el nuevo año escolar

A pocos días del inicio del año escolar, los padres en el centro de Caracas están recurriendo a muchas alternativas para garantizar que los estudiantes cuenten con la mayor cantidad de útiles necesarios para las clases y demás actividades ante los altos precios de los mismos.

De acuerdo con un reporte de Unión Radio, libros usados, combos escolares y pagos a crédito son algunas de esas opciones para hacerle frente al costo de los útiles.

Entre pasillos y puestos de la plaza San Jacinto y la avenida Fuerzas Armadas, los compradores recorren varios comercios antes de decidirse, comparando precios de los artículos para no salirse del presupuesto.

«Me faltan varias cositas, pero ahorita estoy buscando las libretas. Me parece que los precios están solidarios, en 0,90 y 0,38 están las libretas marca Norma», señaló Nelcys Graterol, consumidora consultada por el mencionado medio.

Del lado de los comerciantes, la respuesta ha sido armar paquetes que agrupan los artículos más solicitados según el nivel escolar, con el fin de abaratar el gasto total de la lista.

«Esta lista la hicimos respecto a los bachilleres, 12 libretas. El combo básico de primaria incluye: seis libretas, una caja de colores y una borra. El combo de preescolar incluye: un blog lustrillo, un blog de construcción, cosas como para manualidades», apuntó Yesua Fermín, una de las vendedoras entrevistadas.

¿DÓNDE CONSEGUIR LIBROS USADOS?

En el caso de los libros, el puente de las Fuerzas Armadas continúa siendo el punto de referencia para conseguir ejemplares usados a precios más bajos, mientras que las editoriales con mayor demanda entre los colegios también han abierto la puerta a los pagos a través de aplicaciones de crédito.

Con estas alternativas, las familias caraqueñas intentan completar las listas escolares sin que el gasto en útiles y uniformes desborde su presupuesto en los días previos al inicio de clases.

¿CUÁNDO COMIENZAN LAS CLASES?

Este mismo miércoles, el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, dio la bienvenida al personal docente, administrativo y obrero al inicio del año escolar 2026-2027.

De acuerdo con el calendario escolar, entre el 9 y el 11 de septiembre inicia la incorporación del personal, así como la preparación general de los grupos, materiales y documentos fundamentales y registro de data escolar, para luego el 14 de septiembre iniciar de manera formal el retorno de los estudiantes.