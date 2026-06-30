VIDEO | Rayo cayó en aeropuerto Manuel Piar de Puerto Ordaz, así quedó una «calle de rodaje»

Un potente rayo impactó este lunes, 29 de junio una de las pistas de rodaje del aeropuerto Manuel Carlos Piar, ubicado en Puerto Ordaz (Bolívar), sin dejar víctimas ni afectar las operaciones aéreas del terminal.

A pesar del aparatoso daño visual, las autoridades del aeropuerto descartaron afectaciones a la operatividad del terminal.

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«Ante los rumores que circulan en redes sociales, la administración del Aeropuerto Internacional Manuel Carlos Piar desmiente de manera categórica que la pista principal 08-26 haya sufrido una rotura o daños estructurales», reza parte del comunicado.

Según informaron, la pista principal no sufrió rotura ni daños estructurales, por lo que los vuelos programados continuaron con normalidad y sin suspensiones.

«Durante las recientes condiciones climáticas, un rayo impactó directamente en la calle de rodaje ECO, específicamente a la altura de la Base Aérea. La Pista 08-26 se encuentra 100 % operativa y en perfectas condiciones. Las operaciones aéreas se mantienen, garantizando los estándares de seguridad operacional», se agrega en el texto.

Y exhortaron: «Hacemos un llamado a la ciudadanía y a los usuarios a no hacerse eco de informaciones falsas y a mantenerse informados únicamente a través de nuestras cuentas oficiales».

Fotografías y videos difundidos por personal aeroportuario y funcionarios militares muestran el resultado del impacto. Una profunda grieta en el asfalto, con el pavimento fragmentado como si hubiese sido perforado con un taladro.

La descarga eléctrica se registró en medio de una fuerte lluvia que cayó, en las últimas horas, sobre el estado Bolívar.