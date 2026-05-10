VIDEO: Rafael Lacava anunció la confiscación de máquinas usadas en «pequeña granja de minería»

El gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, anunció el descubrimiento de un lugar donde se practicaba la minería digital, aun cuando esta actividad está prohibida.

A través de su cuenta en Instagram, Lacava informó que recibió la denuncia e inmediatamente funcionarios de la gobernación acudieron al lugar ubicado en el municipio San Diego. Allí encontraron un local donde había 13 máquinas que funcionaban para el momento de la inspección.

“Nos pasaron esta información por el teléfono de denuncias y cuando fuimos, conseguimos que había una pequeña granja de minería”, relató el mandatario local.

Luego, denunció la situación “ante la Fiscalía”, apagaron y confiscaron las máquinas “de manera inmediata”.

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En las imágenes que Lacava mostró en el post, se puede ver una especia de taller donde había espacios acondicionados con todos los implementos técnicos para el funcionamiento de las máquinas.

El Gobernador aprovechó para pedir a la ciudadanía que siga denunciando este tipo de hechos.

También aseguró que a medida que siga encontrando lugares como estos, lo informará a través de sus redes sociales.

Afirmó que se tienen que “apagar hasta la última máquina que esté minando en el territorio. Aquí nadie se rinde”, remarcó.

MINERÍA DIGITAL PROHIBIDA

Hay que recordar que semana pasada, el ministro de Energía Eléctrica, Rolando Acosta, ratificó la prohibición total de la minería digital en el país, así como toda actividad relacionada con el sector.

El funcionario explicó que, en medio de la crisis eléctrica y la alta demanda que llegó a su pico más alto, una actividad de este tipo afecta mucho más al sistema de energía que ya está afectado.

Incluso, el ministro advirtió que el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) está en un “punto crítico”.

De hecho, el ministerio de Energía Eléctrica, junto con el Ministerio Público y la fuerza pública, realiza monitoreos constantes de los circuitos eléctricos para detectar consumos abruptos asociados a la minería digital.

Y, quienes realicen esta actividad de forma ilícita se enfrentan a la incautación de equipos y sanciones legales.

INICIOS DE LA MINERÍA DIGITAL

Las primeras incursiones de minería digital en Venezuela registradas ocurrieron alrededor de 2011, cuando empresarios del sector comenzaron con el manejo del Bitcoin.

Ya para 2013, existían las primeras granjas de minería ensambladas de forma artesanal y privada en el país.

Luego, se popularizaron y funcionaban en clandestinidad, entre 2014 y 2017).

La actividad se masificó a mediados de la década debido a la hiperinflación y la energía subsidiada.