El comentario de Rafael Lacava sobre las fallas en el sistema eléctrico que está dando de qué hablar en redes

El gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, admitió que parte los problemas eléctricos que sufren en el estado son debido a la falta de presupuesto.

«En el caso nuestro en Carabobo hemos visto cómo el tema eléctrico nos ha afectado mucho. Es algo que arrastramos de hace algún tiempo. Yo no me quiero poner a echarle la culpa a María Corina de esto porque tendría para poder escribir un libro no solo de María Corina, sino todos los que vinieron antes que ella que al final tuvieron el mismo planteamiento de ahogar y destruir el país para destruir el gobierno para que cambiara el régimen», indicó.

En este sentido, más allá de echarle la culpa a la oposición, admitió los problemas del sistema eléctrico. «Vamos a dejar eso a un lado. Yo quiero darles una explicación breve de lo complejo que es resolver un problema estructural cuando no tienes recursos y cuando has estado sin recursos durante tanto tiempo, por las razones que sean».

«Yo estoy tratando de entender cómo puedo hacer yo para poder ponerle la cara al problema y mejorar. O que sea menos complejo el problema», confesó.

El gobernador señaló que se trata de un problema que están abordando en mesas de trabajo. «Hoy vamos a tener una reunión con todos los alcaldes, con la gente de Corpoelec, para que se ponga sobre la mesa ante esta nueva coyuntura generada por el tema climatológico por una onda de calor brutal que ha azotado al país, por la falta de generación. Ustedes saben que el sistema interconectado nacional se nutre fundamentalmente de la generación hidroeléctrica que viene del Guri, pero la transmisión que viene de allá no es lo suficientemente robusta para poder transmitir todos los megavatios que consume el sistema interconectado nacional».

#AHORA Rafael Lacava admitió que el problema eléctrico en Carabobo se trata de una situación que afecta considerablemente a todos, pero que es un problema estructural difícil de resolver sin recursos. «Es complejo cuando has estado sin recursos durante tanto tiempo” pic.twitter.com/FPMjVAVjDl — Andrews Abreu (@AndrewsAbreu) April 14, 2026

«Para eso está la generación termoeléctrica que está en el centro del país y en el centro occidente», agregó.

Asimismo, resaltó que se trata de un problema que llevan sufriendo desde hace años. «Tenemos una situación en planta Centro compleja que estamos tratando de resolver. Son situaciones que tardan en poder resolverlas. Una de las máquinas que fue puesta en operaciones por una empresa china por las razones que hayan sido dejó de funcionar hace algún tiempo. Yo estuve en China hace dos años, logré que esta empresa volviera al país, la empresa volvió a trabajar en la recuperación de la turbina y estamos esperando que la turbina pueda entrar en operaciones nuevamente».

«El gobierno está trabajando en la puesta en marcha de la bendita turbina esta para poder darle estabilidad de frecuencia en el centro del país», concluyó.