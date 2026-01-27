Venezuela

VIDEO: «El pueblo de Venezuela no acepta órdenes de ningún factor externo», dice Delcy Rodríguez

Caraota Digital
Por Caraota Digital
3 Min de Lectura
Foto: Prensa Presidencial

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, aseguró este lunes que Venezuela no recibirá órdenes de ningún país, luego de que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijera que la Casa Blanca decidirá cuándo habrá «elecciones libres».

Bessent reveló este lunes que Estados Unidos levantará gradualmente las sanciones y luego ordenará que se hagan nuevas elecciones. Durante una alocución desde el Palacio de Miraflores, Rodríguez calificó estas declaraciones de «poco pertinentes y ofensivas».

«El pueblo de Venezuela no acepta órdenes de ningún factor externo. Tiene gobierno y este gobierno obedece al pueblo. Hay reciprocidad entre el pueblo venezolano, sus autoridades y sus instituciones», dijo Rodríguez.

A pesar de este escenario, Rodríguez reconoció su felicidad de «representar a las y los venezolanos, y obedecer al pueblo venezolano». «Hay una coyuntura dificíl», aclaró la mandataria.

RODRÍGUEZ RESPONDE A LAS «AMENAZAS»

La mandataria sostuvo que los venezolanos «no tenemos otro factor externo a quién obedecer». «Las amenazas personales que recibo, quiero que sepan que ya tuve conciencia de las mismas cuando me juramenté como presidenta encargada»

«No tenemos miedo. Tampoco tenemos miedo a relaciones de respeto con Estados Unidos, pero deben ser de respeto a la legalidad internacional, de respeto humano mínimo en relaciones interpersonales, y de respeto a la dignidad y a la historia de Venezuela», agregó.

Rodríguez reveló que el país tiene 29 Contratos de Participación Productiva de Hidrocarburos (CPPH). Para este año, esperan superar la inversión en el sector en más de mil millones de dólares.

Las decoraciones de Rodríguez se dieron durante un acto de consulta sobre la reforma de la Ley de Hidrocarburos. También estuvieron presentes otros integrantes del gabinete y la junta directiva de la Asamblea Nacional.

