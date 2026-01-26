Más de 800 presos políticos fueron excarcelados desde «antes de diciembre», dice Diosdado Cabello

Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia y secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), aseguró este lunes que más de 800 presos políticos han sido excarcelados en las últimas semanas.

Cabello encabezó esta tarde la rueda de prensa del PSUV. En medio de las excarcelaciones de presos políticos, exhortó a desconfiar de los listados brindados por organizaciones no gubernamentales (ONG).

«Entre antes de diciembre y ahora van 808 excarcelaciones. Ellos (las ONG) andan como locos porque no tienen la lista. Dicen: “soltaron a unos, pero no sabemos quiénes son”. Claro que no saben porque nosotros no consultamos con la ONG», afirmó Cabello.

El ministro también aseguró que varios de los detenidos se vieron involucrados en crímenes graves. «¿Resulta que esa gente no cometió delitos? Quien intentó invadir a nuestro país. ¿Los de (la operación) Gedeón no cometieron delitos? Cada quien que asuma su responsabilidad», acotó.

#26Ene | Diosdado Cabello afirmó que hasta la fecha se han concretado 808 excarcelaciones. Señaló que algunas «Organizaciones no Gubernamentales (ONG) han intentado atribuirse estos procesos». Video: VTV pic.twitter.com/mzV1A7HQMQ — Caraota Digital (@CaraotaDigital) January 26, 2026

CABELLO SOBRE LAS ONG

Por otra parte, Cabello aseguró que las ONG «no tienen nada que ver» con las excarcelaciones de las últimas semanas. «Señores familiares, esa no es la vía, no caigan ustedes en la extorsión de ellos», agregó.

«Son centros de extorsión y chantaje a los familiares de los detenidos. Quien tenga mucha plata, págueles, pero esa gente no hizo nada por la liberación de sus familiares», añadió Cabello, quien negó la existencia de «listas».

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EN VIDEO: MADRE DE PRESO POLÍTICO SE ENCADENÓ EN LA PNB DE BOLEÍTA E INICIÓ HUELGA DE HAMBRE

Cabello insistió en que las excarcelaciones fueron una medida unilateral del gobierno y fueron ordenadas por Nicolás Maduro hace varias semanas. «Hay una revisión (de casos) que se viene haciendo», acotó.

Distintas ONG han contabilizado entre 260 y 277 excarcelaciones de presos políticos desde el pasado 8 de enero. Sin embargo, todavía cientos de personas se mantienen privadas de libertad en distintos centros de reclusión.