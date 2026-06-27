VIDEO: Policía de Carabobo intentó impedir el ingreso de ayuda humanitaria en Morón, ciudadanos rompieron el cerco

Funcionarios de la Policía de Carabobo intentaron impedir el ingreso a Morón de la ayuda humanitaria recaudada por la sociedad civil, cerco que la ciudadanía logró romper para finalmente entregar los insumos a los afectados por los terremotos.

En un video subido a redes sociales, se ve a un funcionario decir que la ayuda hay que entregarla en Protección Civil para canalizarla. No obstante, la ciudadanía rechazó tal propuesta y enfatizó que los alimentos, ropa e insumos donados no pasarán por las manos del gobierno.

«Aquí no vale la política, aquí vale que la gente se está muriendo… Aquí la gente tiene sed. Hermano, dígale a Rafael Lacava, el gobernador, que aquí no vale la política, que aquí vale es el pueblo que se está muriendo», dijo la persona en el metraje.

«La ayuda humanitaria que la gente está trayendo aquí no pasa por las manos del gobierno. Va directamente de esta gente a las manos del pueblo», agregó.

Policía de Carabobo pretendió impedir el ingreso a Morón de ayuda humanitaria recolectada por la sociedad civil. Ciudadanos se rebelaron. pic.twitter.com/dZNxnuSQoO — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) June 27, 2026

Otra persona señaló que en estos momentos «no estamos para política». Esa misma persona calificó de irresponsable a la alcaldesa de Morón, Emily Riera, por salir a hacer propaganda a la presidenta Delcy Rodríguez, en medio de la emergencia.

De acuerdo con denuncias múltiples, Riera ha estado impidiendo la ayuda humanitaria ciudadana alegando que su administración tiene «todo bajo control».

Antes de que se cortara el video, se pudo ver que a los efectivos no les quedó de otra que permitir a los voluntarios pasar a la zona afectada para la entrega de donaciones.