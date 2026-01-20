VIDEO: «Pensamos que habían acabado con su vida»: Hijo de Maduro recordó cómo vivió los ataques del 3Ene

El diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro, recordó el fin de semana los ataques ejecutados por Estados Unidos contra la Gran Caracas el 3 de enero, cuando su padre y la primera dama, Cilia Flores, fueron detenidos.

Maduro Guerra sostuvo una entrevista con el medio chino CCTV a dos semanas del bombardeo. El diputado recordó que al escuchar las primeras explosiones en la ciudad capital se percató de que se trataba de una operación militar.

«Eran las dos de la mañana cuando escuchamos la primera explosión del misil y luego la segunda en Caracas. Ahí empecé a hacer llamadas a ver qué estaba pasando y de una vez deduje que estábamos bajo un ataque», dijo Maduro Guerra.

El parlamentario aseguró que, en medio del ataque, intentó contactar a su padre, pero no tuvo éxito. Con el paso de las horas, él y otros miembros de su equipo sospecharon que Nicolás Maduro podría haber muerto.

«Ahí llamé a mi papá, al presidente, sé que vio la llamada porque él me trancó. Primero no podíamos comunicarme con el presidente y en un punto de la madrugada pensamos que habían acabado con su vida», afirmó.

MADURO GUERRA: FUE UNA AGRESIÓN MILITAR

Al igual que otros voceros del oficialismo, Maduro Guerra aseguró que la operación militar fue una «agresión militar». En tal sentido, aseveró que se violó el derecho internacional.

«Fue una agresión militar. Se violaron todos los tratados internacionales, se agredió el derecho internacional y fue secuestrado el jefe de Estado que goza de todas las inmunidades. Entonces, exigimos que sean devueltos», concluyó Maduro Guerra.

Esta es la primera ocasión en que habla sobre su experiencia en el ataque. Hace pocos días, Maduro Guerra aseguró que se habían comunicado con su padre mediante un abogado y apoyó el uso de la diplomacia para conseguir su liberación y la de Flores.