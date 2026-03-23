VIDEO: Pelea viral con cuchillos en Sabana Grande desata despliegue policial, ya hay dos detenidos

La Policía de Caracas detuvo este lunes a dos sujetos en el Bulevar de Sabana Grande, en Caracas, apenas unas horas después de que se viralizó un video en que se ve a unos hombres peleando con cuchillos en plena vía pública.

El video, captado en las adyacencias del bulevar, grabó a un grupo de personas en situación de calle alterando el orden público. Una vez se viralizaron las imágenes, la policía activó un «dispositivo de saturación de área a lo largo y ancho» de la zona.

En el marco de las pesquisas, los agentes vieron a dos hombres que, aparentemente, protagonizaron en el video. «Los sujetos, al notar la presencia de la autoridad, mostraron una actitud nerviosa y esquiva», indicó el reporte.

Los funcionarios hicieron una revisión corporal y encontraron «armas blancas tipo punzocortantes». Según las averiguaciones, los sujetos usaban estas herramientas para «alterar el orden público y causar lesiones».

¿QUIÉNES SON LOS SUJETOS?

Las autoridades difundieron en sus redes sociales el video en el que se aprecia la detención de ambos sujetos. Al encontrar las armas blancas, fueron esposas y trasladados al comando policial de Sabana Grande.

Los detenidos fueron identificados como Richard José Marquina Marín, de 28 años, quien posee amplio historial policial; y Josbel Alejandro González, de 35 años, con registros policiales previos por el delito de lesiones personales.

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La Policía de Caracas insistió en que no permitirán este tipo de acciones que buscan «quebrantar la tranquilidad de nuestras familias». «¡Cero tolerancia a la violencia!», sentenció.

Según la denuncia, los sujetos pertenecen a un grupo de personas que hacen vida en las calles del Bulevar de Sabana Grande. Además de protagonizar peleas, también hay reportes de hurtos y consumo de drogas a toda hora.