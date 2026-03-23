EN VIDEO: Denunciaron que personas en situación de calle pelean con cuchillos y consumen drogas en Sabana Grande

Usuarios en redes sociales denunciaron la situación irregular que se está viviendo casi a diario en las adyacencias del boulevard de Sabana Grande donde grupos de personas en situación de calle suelen enfrentarse, generando pánico entre la población.

«Videos tomados en las transversales de la avenida Andrés Bello. Denuncia que ese mismo grupo de personas en situación de calle hacen vida en Sabana Grande y en las adyacencias del Centro Comercial», reportó el periodista Román Camacho en redes sociales.

«Habitantes del municipio Libertador, parroquia El Recreo, hacen un llamado a las autoridades para que actúen ante el problema que atraviesan en la comunidad con las personas en situación de calle en el boulevard de Sabana Grande y adyacencias del Centro Comercial El Recreo», añadió.

De acuerdo con las denuncias en redes sociales, comerciantes de la zona ya habrían dado aviso a las autoridades. Sin embargo, la situación con estas personas en situación de calle no ha mermado, aumentando la inseguridad en la zona.

#Caracas #Denuncia Habitantes del municipio Libertador, parroquia El Recreo, hacen un llamado a las autoridades para que actúen ante el problema que atraviesan en la comunidad con las personas en situación de calle en el boulevard de Sabana Grande y adyacencias del CC El Recreo.… pic.twitter.com/Ux7qEVaDIU — Roman Camacho (@rcamachovzla) March 22, 2026

Asimismo, denuncian haber sufrido hurtos. También señalaron que estas personas consumen alcohol, sustancias psicotrópicas y estupefacientes a toda hora y hasta sus peleas con cuchillos las tienen en plena luz del día al frente de familias y niños.

Por lo cual, insistieron en el llamado a las autoridades para que atiendan esta situación y desalojen a estas personas de los espacios públicos.