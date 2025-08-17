VIDEO: Peces aparecen en las calles luego de que el Orinoco superó el nivel de alerta roja, esto pidieron las autoridades

Los habitantes de Ciudad Bolívar se consiguieron con una escena inesperada, luego de encontrar peces en las calles de la localidad, lo cual se produjo como consecuencia del aumento del caudal del río Orinoco, el cual superó el nivel de alerta roja este sábado con más de 18 metros sobre el nivel del mar.

Específicamente el importante caudal alcanzó una cota de 18,04 metros, seis centímetros más que en la jornada anterior, y cuatro más que el nivel de alerta roja estipulado por las autoridades, quienes han recomendado a la población mantenerse lejos de las riberas del río y monitorear constantemente a los niños y adolescentes.

La situación no ha pasado desapercibida en las redes sociales, donde videos del hecho se han viralizado en las últimas horas.

Uno de los metrajes muestra a los peces dando pequeños brincos ante la falta de profundidad del agua que recorre el Paseo Orinoco en la capital de la entidad suroriental.

Otra grabación, capturada desde el Mirador Angostura, muestra a La Piedra del Medio, floración rocosa que apenas sobresale del cauce del río Orinoco debido a la crecida producida por las constantes lluvias en Ciudad Bolívar.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) pronosticó para este domingo nubosidad productora lluvias o chubascos en los estados Bolívar y Amazonas, lo que podría aumentar la cota del río Orinoco en las próximas horas.

ADEVERTENCIAS DE PROTECCIÓN CIVIL A LA POBLACIÓN

Ante el ascenso del nivel del agua, la Dirección Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres (Dnpcad) emitió una serie de advertencias para la población.

Piden encarecidamente a la ciudadanía que evite acercarse a las barandas del Paseo Orinoco; asimismo, instaron a supervisar constantemente a niños y adolescentes en la zona; y alertaron que está terminantemente prohibido bañarse en el río.

Por último, el organismo señaló que mantiene el monitoreo de los niveles del Orinoco en otras áreas del Oriente del país.