EN VIDEO: Espectacular nevada cubrió de blanco el Pico Espejo de Mérida este 17Ago

Jhoan Melendez
3 Min de Lectura
Foto: Composición propia

Una espectacular nevada cubrió de blanco el Pico Espejo en el estado Mérida, después de que este domingo 17 de agosto amaneciera revestido por la nieve que cayó en las últimas horas en las montañas de la entidad.

El sistema teleférico Mukumbari difundió en sus redes sociales un metraje del clima gélido en la zona montañosa. La nevada engalanó la estatua de la virgen en el sitio, mientras que una bandera ubicada en el Pico Espejo ondeaba con intensidad dado el fuerte viento.

LEA TAMBIÉN: ERIN LLEGA A CATEGORÍA 5 Y SE CONVIERTE EN EL PRIMER HURACÁN DEL AÑO EN EL ATLÁNTICO, INAMEH EXPLICÓ SU IMPACTO EN EL PAÍS

Además, las instalaciones también estaban cubiertas del manto blanco, mientras la neblina impedía ver mucho más allá en el horizonte. Este evento, según reportes, respondería a las lluvias caídas la noche anterior, acompañadas de un descenso de las temperaturas, lo que se prolongó por varias horas.

«​¡Despierta con la magia blanca en Mukumbarí! ¡Hoy, domingo 17 de agosto, Pico Espejo amaneció cubierto de nieve! Disfruta de la majestuosidad de la nieve y vive una aventura inolvidable. ¡No te quedes en casa, ven a vivir la magia en Mukumbarí!», señalaron en la publicación.

COLAS PARA APRECIAR LA NEVADA EN MUKUMBARI

De igual manera, según el comunicador andino, Leonardo León, hubo largas colas en el sistema teleférico Mukumbari de parte de temporadistas. Estos esperaron su turno para subir a la Sierra Nevada y disfrutar de la majestuosidad de la nevada caída este domingo.

Este evento de la naturaleza también dejó impactado a usuarios de redes sociales, quienes no pudieron ocultar su impresión ante la belleza de dicho acontecimiento.

«Digan lo que digan, siempre será mi Sierra Nevada con sus cinco águilas blancas. Vaina pa’ bella mi ciudad, Mérida», «Mérida querida, fui el año pasado y tuve la dicha de ver la nieve», «La pegaron los turistas que van hoy», «Amo a mi tierra no la cambio por nada», Siempre mágica y maravillosa Mérida», indicaron diversos internautas.

