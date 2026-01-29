VIDEO | «Pasos importantes»: Delcy Rodríguez dio detalles de una nueva conversación con Trump y Marco Rubio

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó este jueves que sostuvo una llamada con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, en donde «dieron pasos importantes» en la agenda de trabajo conjunta.

Rodríguez dio detalles sobre la llamada en una actividad por la aprobación de la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. También precisó que el secretario de Estado, Marco Rubio, participó en la conversación.

«Se informa que en el marco de la agenda de trabajo en la que hemos conversado y hablado, estamos dando pasos importantes. Estamos hablando de que cesen las restricciones en el espacio aéreo comercial de Venezuela», adelantó.

Luego de que la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) levantó el NOTAN sobre Venezuela, Rodríguez pidió que «vengan todas las aerolíneas que tengan que venir».

RODRÍGUEZ DESTACA INVERSIONES

En el marco de la reforma legal al sector hidrocarburos, Rodríguez afirmó que se podrían avecinar negocios y financiamientos extranjeros. «Que vengan los inversionistas que tenga que venir», afirmó.

«Recibimos empresas trasnacionales petroleras de Europa y Asia (…) La importancia que tiene para dar mayor valor jurídico a las inversiones internacionales que lleguen a Venezuela. Pero también las inversiones nacionales», agregó Rodríguez.

Las declaraciones de Rodríguez se dieron pocas horas después de que Trump informó de la conversación. «Acabo de hablar con la presidenta de Venezuela y le informé que vamos a abrir todo el espacio aéreo comercial», indicó.

Trump le pidió a su secretario de Transporte, Sean Duffy, a reabrir las operaciones aéreas con el país. «Los ciudadanos estadounidenses podrán viajar muy pronto a Venezuela y estarán seguros allí. Está bajo un control muy estricto», comentó.