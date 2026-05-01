VIDEO: Padrino López anunció el inicio del primer ciclo de vacunación contra la fiebre aftosa

Venezuela iniciará este viernes, 1 de mayo, el primer ciclo nacional de vacunación contra la fiebre aftosa, una jornada clave para avanzar hacia la certificación internacional de país libre de la enfermedad.

Así lo anunció el ministro de Agricultura Productiva y Tierras, G/J Vladímir Padrino López, quien precisó que el ciclo de inmunización se desarrollará entre este 1 de mayo y el 15 de junio, en cumplimiento del Plan Operativo 2026–2030.

Según explicó, este proceso es uno de los requisitos fundamentales para fortalecer el estatus sanitario del país y consolidar la ruta hacia el reconocimiento internacional de erradicación de la fiebre aftosa.

Durante el anuncio, el ministro convocó a todos los productores del país a participar activamente en la Caracterización Ganadera 2026 y registrarse en el Sistema Integrado de Gestión y Estadística de la Salud Agrícola Integral (SIGESAI).

Subrayó que Venezuela suma 13 años sin incidencia de la enfermedad, aunque señaló que las sanciones han «dificultado» la certificación pese a la ausencia de focos.

«Vacunar es vencer, Venezuela vuela alto sin sanciones y libre de fiebre aftosa», expresó el funcionario por medio de un video difundido a través de las redes sociales.

Anunciamos que, desde hoy, arranca el primer ciclo de vacunación contra la fiebre aftosa, como uno de los protocolos establecidos para obtener la certificación internacional del país libre de esta enfermedad ante la Organización Mundial de Salud Animal (OMSA). pic.twitter.com/9FFBugwk1g — Vladimir Padrino L. (@vladimirpadrino) May 1, 2026



¿QUÉ CONTEMPLA EL PLAN?

El plan contempla la vacunación de rebaños bovinos y bufalinos de todas las edades, con el objetivo de garantizar la salud animal y reforzar la producción ganadera.

Más de 150 médicos veterinarios del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI) serán desplegados en todo el territorio nacional para ejecutar la jornada, «alineada con las orientaciones de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sobre el impulso a la nueva economía nacional».

Finalmente, López aprovechó la conmemoración del Día del Trabajador para reconocer el esfuerzo de quienes sostienen la producción agrícola del país.

Destacó que la labor de hombres y mujeres del campo es esencial para transformar la fuerza de trabajo y avanzar hacia un sistema agroproductivo más sólido y competitivo.