VIDEO | Padrino López a campesinos: ‘No caigan en la trampa de las medias verdades’, en medio de protestas de arroceros

El ministro de Agricultura y Tierras, Vladimir Padrino López, se dirigió este miércoles, 16 de septiembre, a un grupo de trabajadores campesinos para advertirles que «no se dejen manipular», en medio de la tensión generada por las importaciones de arroz, justo cuando productores del sector llegaron desde otros estados a Caracas para exigir respuestas.

Carlos Albornoz, presidente del Instituto Venezolano de la Leche y la Carne, difundió un video con parte de las palabras del ministro al grupo de trabajadores del campo.

Padrino López fue enfático: «Les digo algo más para hablar con los voceros de ustedes: no caigan en la trampa de las medias verdades, de las manipulaciones, de las redes sociales. No caigan en la trampa de los politiqueros que quieren sacarle punta a esto».

El ministro también se refirió al desempeño del sector arrocero y a la cosecha en curso.

Apuntó que pese a los problemas en la «economía y la macroeconomía» se han logrado avances. «Nosotros hemos salido adelante. El sector arroz ha dado un ejemplo bueno, extraordinario. En los últimos cinco años venimos subiendo, venimos creciendo. Tenemos que corregir las cosas que hemos hecho mal. Las cosas que se han hecho mal hay que corregirlas, y por eso estamos aquí para seguir conversando, dialogando y buscando soluciones. La cosecha de invierno ha comenzado», afirmó.

Agregó: «He hablado con los productores, con la agroindustria, con los campesinos, y ya la cosecha de invierno comenzó y lleva buen camino. Ya la cosecha comenzó. Así que les deseo mucho éxito a todos».

Abucheos y exigencias a la retórica que ofrece y solo atiende a la importación de cereales en detrimento de la producción nacional. pic.twitter.com/DEnfRVqeRe — CarlosAlbornoz (@CarlosOAlbornoz) September 16, 2026

RECHAZAN IMPORTACIONES

Las declaraciones se producen luego de que productores de Calabozo, estado Guárico, realizaran el pasado miércoles, 9 de septiembre, un «tractorazo» para rechazar la llegada de grandes cantidades de arroz importado al país.

Según el dirigente Carlos Azuaje, la protesta responde a que los trabajadores consideran la importación del producto una amenaza directa para la producción nacional.

«Arrancó la protesta con el gran tractorazo debido a la entrada de 355.000 toneladas de arroz importada, mientras los productores de arroz van a la quiebra por no poder competir con los precios internacionales debido a los altos costos de producción», señaló Azuaje a través de un video difundido en su cuenta de Instagram, en aquella oportunidad.

La caravana de maquinaria agrícola avanzó hasta la sede del Ministerio de Agricultura en Calabozo, donde los productores entregaron formalmente sus planteamientos y fijaron un plazo de 48 horas para recibir respuesta de Padrino López.

De no ser atendidas sus exigencias dentro de ese lapso, los productores no descartaron trasladar sus manifestaciones hasta Caracas, algo que terminaron concretando este miércoles.

Además, el sector advirtió que, de mantenerse la situación, numerosos agricultores podrían verse obligados a abandonar sus cultivos ante las pérdidas acumuladas.