VIDEO: Nuevo presidente de Fedenaga pidió soluciones al desabastecimiento de gasolina: A esto se comprometió

El recién electo presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga), José Labrador Amaya, pidió este jueves, 3 de septiembre, soluciones urgentes al desabastecimiento de combustible que golpea al sector agropecuario.

«Estamos en emergencia con el combustible y con la seguridad integral del productor, y, por supuesto, vamos a hacer llamados a producir mucho más, a usar eficientemente el territorio y a construir mucha más fortaleza y diversidad económica en el campo. Estamos atentos a ayudar a la ruralidad a producir más en la tierra, a usarla más eficientemente y a reconocernos todos. Todos somos importantes en este país, y eso es lo que viene: más unión, más reconocimiento y más trabajo para todo el país», expresó.

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«En este momento hay que pensar de inmediato en el abastecimiento de combustible y en la seguridad integral del productor. Por supuesto, de una vez, empezar a trabajar en el financiamiento integral, adecuado y adaptado a los ciclos biológicos de la ganadería. Necesitamos el acompañamiento del país en las políticas fiscales, en el reconocimiento de la exoneración del impuesto sobre la renta, que era una forma de invertir en la tierra. Por supuesto, también ir trabajando en la adecuación de algunos instrumentos jurídicos que son de interés y competencia para el campo», sostuvo.

Asimismo, se comprometió a llevar una propuesta de emergencia hasta los más altos niveles del Ejecutivo nacional.

«Queremos hacer esta propuesta de manera seria y responsable, pensando en el país que queremos todos los venezolanos. El llamado es a escucharnos y a saber lo que tenemos que ofrecer», remarcó.

#3Sep | El dirigente gremial, José Labrador, fue juramentado como nuevo presidente de Fedenaga al lograr el 60% de los votos de las asociaciones presentes en la asamblea anual Video: Cortesía pic.twitter.com/XmeKpcc8cs — Caraota Digital (@CaraotaDigital) September 3, 2026

ELECCIONES EN FEDENAGA

Labrador, quien se desempeñaba como vicepresidente del gremio y preside la Federación de Ganaderos y Agricultores del estado Barinas (Fegabarinas), fue electo con el 60 % de los votos para conducir Fedenaga durante el periodo 2026-2028.

La votación se realizó en el marco de la LX Asamblea Anual Nacional, celebrada en las instalaciones de la Asociación de Ganaderos del estado Carabobo, donde también se eligió al resto de la junta directiva del gremio.

Tras conocerse los resultados, el dirigente ganadero tomó la palabra para presentar al equipo ganador y anunciar los ejes de su gestión.

«Hoy, 3 de septiembre, en compañía del vicepresidente actual de la Federación Nacional de Ganaderos, queremos informar al país, a ese país ganadero, a todo el gremio ganadero que está a lo largo y ancho del territorio nacional: se hicieron las elecciones, una fiesta democrática muy bonita e interesante, en la que resultó electo el equipo de la Unión Gremial Ganadera, conformado por la mayoría de los estados ganaderos. Hoy decimos presente. Queremos impulsar una nueva forma de gremio, una nueva forma de participación, de proponer políticas de desarrollo agropecuario. Queremos llevar una propuesta de plan de desarrollo ganadero hasta los más altos niveles del Ejecutivo, a la presidenta y a la Asamblea Nacional, para que se convierta en un instrumento de obligatorio cumplimiento», recalcó.

Con estas palabras, Labrador Amaya dejó claro que el desabastecimiento de gasolina y el financiamiento adaptado a los ciclos de la actividad pecuaria serán los primeros puntos de agenda de su gestión al frente de Fedenaga, en momentos en que el gremio busca posicionar sus propuestas ante el Gobierno nacional.