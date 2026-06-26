VIDEO: Mujer recién operada lucha por sobrevivir entre escombros en Falcón

Natalia Fernández Díazgranados, ciudadana colombiana y española de 34 años, se lucha por sobrevivir entre los escombros de un complejo hotelero que colapsó en Tucacas, en el estado Falcón, tras los dos terremotos que sacudieron a Venezuela el miércoles.

Según relató su prima, Alicia Peñaranda, la mujer se encontraba descansando dentro de una habitación cuando ocurrió el derrumbe provocado por los terremotos, mientras su esposo y su hijaestaban fuera del inmueble.

«Ella sigue debajo de los escombros y está localizada. Se sabe dónde está», afirmó la familiar en un video difundido en redes sociales, en el que pidió apoyo para acelerar las labores de rescate.

Tras los dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que estremecieron el occidente del país con apenas 40 segundos de diferencia, varias edificaciones resultaron seriamente afectadas.

Una de las más afectadas fue el condominio La Mar, donde se encuentra esta mujer y ubicado en Tucacas, donde equipos de rescate trabajan sin descanso para liberar a las personas que quedaron atrapadas bajo los escombros.

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RECIÉN OPERADA

La situación genera especial preocupación debido al delicado estado de salud de Natalia. De acuerdo con su familia, la joven fue sometida recientemente a un trasplante de riñón, por lo que requiere atención médica especializada cuanto antes.

«Ella tuvo un trasplante de riñón, ella tiene una condición delicada y ya no puede seguir debajo de los escombros”, expresó Peñaranda, quien también solicitó el envío de rescatistas internacionales y ayuda humanitaria para reforzar las operaciones en la zona.