VIDEO: Ministro de Energía Eléctrica y Corpoelec anunciaron incorporación de 1.300 megavatios al SEN antes de finalizar 2026

El Gobierno nacional se propone sumar 1.300 megavatios al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en el último trimestre de 2026, con el fin de estabilizar el servicio y garantizar la continuidad del suministro en hogares, comercios e industrias del país.

Así se afirmó durante la alocución de un comunicado conjunto del ministro de Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, y el presidente de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), Juan Crisóstomo Fernández, quienes presentaron este martes, 29 de septiembre, un balance sobre la situación del SEN.

Alcalá detalló que la unidad 6 de Planta Centro aportará 600 megavatios, lo que dará estabilidad a la Región Centro-Occidental del país.

Esa incorporación permitirá reducir la administración de carga y redistribuir energía de forma indirecta desde el centro hacia Falcón, Lara, Zulia y la Región Andina.

Además, precisó que en ese mismo período se sumarán 450 megavatios con las unidades 2, 5 y 7 de Termozulia. Lo que, según explicó, permitirá una disminución sustancial de la administración de carga en el estado Zulia.

«Esto permitirá estabilidad en la región central y centroccidental del país. Adicionalmente, vamos a incorporar siete unidades en el estado Zulia, con un aporte de más de 500 megavatios para esta entidad, así como otras unidades a nivel nacional, que en total suman 1.300 megavatios en este último trimestre de 2026 y que servirán para lograr más estabilidad, más continuidad y menos interrupciones en el servicio de energía eléctrica para todos los usuarios», sostuvo Alcalá.

«Tenemos un plan, un cronograma, una línea de tiempo, para incorporar mes a mes más megavatios para lograr un Sistema Eléctrico Nacional eficiente», destacó el ministro.

OTRAS PLANTAS REGIONALES

Alcalá también mencionó la activación de plantas regionales estratégicas, entre las que destacan Planta Coro (Falcón), Planta Guanta (Anzoátegui) y la Planta Rafael Urdaneta (Zulia).

También afirmó, que durante todo este año, la fuerza trabajadora ha estado desplegada las 24 horas del día para restituir las capacidades del sistema.

«Estamos pasando por una situación con el Sistema Eléctrico Nacional y queremos que nuestro pueblo sepa que, durante todo este año, nuestras fuerzas trabajadoras han estado desplegadas las 24 horas del día, implementando un plan integral para la restitución de las capacidades del sistema. A diferencia de años anteriores, debemos destacar que este año tenemos acceso directo a repuestos y piezas originales de los principales fabricantes del mundo», aseveró.

ÚLTIMA HORA | Importante comunicado a la nación sobre el Sistema Eléctrico Nacional pic.twitter.com/rBVOQpINt9 — Miguel Ángel Pérez Pirela (@maperezpirela) September 29, 2026

TERREMOTOS

Por su parte, Crisóstomo Fernández se refirió al impacto de los terremotos del 24 de junio.

«Aunque el terremoto ocurrido el 24 de junio interrumpió y ralentizó el ritmo de los planes que llevábamos en marcha, la prioridad inmediata fue volcar nuestros esfuerzos en atender los sectores y estados más afectados. Sin embargo, los resultados demuestran la mística de nuestro equipo en el estado La Guaira. A solo tres días del evento logramos recuperar el 93 % y, en apenas 10 días, alcanzamos cerca del 96 % de la energía eléctrica servida en este estado», detalló.

Explicó, además: «En Carabobo y en otras partes del país perdimos 800 megavatios de generación térmica que dejaron de funcionar debido a la seria afectación causada por el terremoto. También se afectaron varias líneas de transmisión y, seriamente, la red de distribución del estado La Guaira. Nuestra fuerza trabajadora, en un esfuerzo combinado con el resto de las instituciones, logró restituir la energía eléctrica en el estado La Guaira en apenas tres días, quedando después nosotros a cargo de la atención del resto de las anomalías a nivel nacional».

Y continuó: «Hoy día, nuestra fuerza trabajadora puede decir que ya está presta para retomar el resto de los planes de restitución de las capacidades del Sistema Eléctrico Nacional».

LEY DEL SERVICIO Y SEN

Alcalá sostuvo, por otra parte, que la nueva Ley Orgánica del Servicio y el SEN representa un paso significativo. En concreto, en la modernización del sector, pues permitirá la integración del sector público y privado en la generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía.

«Se espera con esta ley fomentar la competitividad, mejorar la eficiencia y atraer inversiones que fortalezcan la infraestructura eléctrica. Esto no solo garantizará un suministro más confiable y sostenible, sino que también beneficiará a los consumidores con un acceso más amplio a la energía», subrayó.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

Igualmente Alcalá detalló sobre las alianzas estratégicas, que adelanta el Ejecutivo, para recuperar el SEN.

«Para garantizar un sistema robusto capaz de acompañar el crecimiento económico del país. Hemos consolidado alianzas estratégicas con empresas internacionales de primer nivel. Con Eurobras, en la reactivación de las máquinas 17, 18 y 20 de la central hidroeléctrica del Guri», dijo.

El funcionario señaló que, junto con IMPSA, se desarrollan proyectos en los complejos hidroeléctricos de Tocoma y Macagua, además de trabajos con empresas internacionales como General Electric y Siemens para incorporar piezas y tecnologías originales.

También destacó las labores de repotenciación de los sistemas termoeléctricos de transmisión. Igualmente de generación y distribución, con el objetivo de elevar el funcionamiento del SEN a niveles óptimos.