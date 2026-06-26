VIDEO | ‘Milagro’ en La Guaira: Rescataron a un bebé, quedó atrapado entre los escombros de un edificio tras terremotos

Un bebé fue rescatado con vida de entre los escombros de un edificio colapsado en La Guaira, luego de los fuertes terremotos que sacudieron Venezuela, en un hecho que se convirtió en uno de los momentos más esperanzadores y catalogados como un verdadero «milagro», en medio de la tragedia que golpea al país.

Como se constata en un video que hizo viral en redes sociales, el rescate fue protagonizado aparentemente por vecinos y personas que participaban en las labores de búsqueda, quienes lograron localizar al bebé entre los restos de la estructura derrumbada.

En las imágenes, se observa el emotivo momento en el que el bebé es sacado con vida y puesto a salvo, mientras los presentes celebran con aplausos y gritos de alivio. «Dios es grande» se le escucha decir a uno de los presentes.

De acuerdo con el balance preliminar de las autoridades, los terremotos dejaron hasta el momento al menos 188 personas fallecidas, más de 1.500 heridas y cientos de desaparecidos o atrapados bajo los escombros.

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LA GUAIRA, ES EL ESTADO MÁS AFECTADO

La Guaira figura como la entidad más golpeada por el desastre, donde se reportan importantes daños en viviendas, edificios e infraestructura de graves a colapso total.

Más de 100 edificios colapsaron en La Guaira, informó el ministro de Interior, Diosdado Cabello.

«Se estiman que son más de 70.000 familias, háganse una idea los compañeros que viven en otros lugares las dimensiones del impacto de estos sismos aquí en La Guaira», dijo el ministro de Interior sin completar la idea, en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión.