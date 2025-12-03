Inac desmintió una prohibición total de operaciones civiles en el país

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) desmintió una prohibición total de operaciones civiles en Venezuela hasta marzo de 2026.

«Ante la información que circula sobre una supuesta ampliación de restricciones aéreas por parte del INAC, es importante aclarar que dicha noticia es falsa», indicó el organismo en sus redes.

En ese sentido, acotó que, hasta la fecha, no han emitido comunicado oficial que indique la prohibición total de operaciones.

«El INAC continúa trabajando en el cumplimiento de las normativas internacionales y en la supervisión de las operaciones aéreas, garantizando la seguridad y la normalidad en el sector», dijo.

REVOCARON LA CONCESIÓN A SEIS AEROLÍNEAS INTERNACIONALES TRAS SUSPENSIÓN DE VUELOS AL PAÍS

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) anunció la revocación de la concesión a varias aerolíneas internacionales que habían suspendido sus vuelos temporalmente tras la alerta aérea emitida por Estados Unidos.

La medida salió publicada en la Gaceta Oficial Nro. 43264, donde señala la revocación de concesión de seis compañías.

A continuación la lista completa de aerolíneas que perdieron la concesión:

Iberia Líneas Aéreas de España S.A.

Transportes Aéreos Portugueses S.A. (TAP Portugal)

Aerovías del Continente Americano S.A. (AVIANCA)

Aerovías de Integración Regional S.A. (LATAM AIRLINES COLOMBIA)

Turkish Airlines

GOL Linhas Aereas S.A.

El Inac aseguró que revocó la concesión de estas aerolíneas «por sumarse a las acciones de terrorismo de Estado promovido por el gobierno de los Estados Unidos, suspendiendo unilateralmente sus operaciones aerocomerciales hacia y desde la República Bolivariana de Venezuela, basándose en un Notam emitido por una Autoridad Aeronáutica sin competencia en la FIR Maiquetía».

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: INAC AUTORIZÓ EL INGRESO DE AVIONES DE EEUU AL PAÍS PARA REANUDAR VUELOS DE REPATRIACIÓN

Las compañías afectadas habían suspendido los viajes temporalmente luego de que el pasado viernes la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos instara a las aerolíneas comerciales a «extremar la precaución» al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera «una situación potencialmente peligrosa en la región».