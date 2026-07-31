VIDEO: Blanca Rosa Mármol dice que salida a la crisis política pasa por el artículo 350 de la Constitución

La magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Blanca Rosa Mármol, afirmó este viernes, 31 de julio, que la salida a la crisis política venezolana pasa por la aplicación del artículo 350 de la Constitución y la conformación de una junta de gobierno, al considerar que en el país existe una situación de facto.

«Ya no nos queda más remedio que irnos al artículo 350 de la Constitución», sostuvo Mármol durante una entrevista concedida a VPITV, en la que aseguró que las vías democráticas para una transición política se encuentran agotadas.

La exmagistrada explicó que la figura de una junta de gobierno no está contemplada expresamente en la Carta Magna, pero puede surgir ante circunstancias excepcionales como las que, a su juicio, atraviesa el país.

«Esta junta de gobierno no está en la Constitución (…), es una situación que se presenta ante situaciones de facto», destacó.

Mármol fue más allá al cuestionar la legitimidad del Ejecutivo encabezado por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

«Delcy Rodríguez no es presidenta de Venezuela, el interinato terminó y le toca a la ciudadanía tomar el mando», declaró.

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Ante ese vacío, la exmagistrada indicó que corresponde a la población hacer prevalecer su voluntad mediante la conformación de una junta de gobierno, luego de que, según afirmó, no prosperaran otras iniciativas para encontrar una salida institucional a la crisis, entre ellas una audiencia con autoridades de Estados Unidos.

Al no concretarse esas gestiones, sostuvo, les toca a los venezolanos ejercer los mecanismos previstos en la Constitución para defender sus derechos.

¿QUÉ ESTABLECE EL ARTÍCULO 350 DE LA CONSTITUCIÓN?

El artículo 350 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que: «El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos».