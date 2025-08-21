VIDEO: Maduro pidió la «unión» de América Latina ante «amenazas» de EEUU

Nicolás Maduro pidió este miércoles la «unión» de los «pueblos» de América Latina y el Caribe ante las «amenazas» de Estados Unidos en contra de su gobierno, tras un despliegue norteamericano en el mar Caribe.

Maduro se pronunció durante una cumbre extraordinaria de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA). Ante varios gobernantes de la región, pidió el apoyo de sus países para garantizar la «autodeterminación» de Venezuela.

«Me atrevo, con la venia de ustedes hermanos y hermanas de América Latina y el Caribe, a llamar a la unión de todos los pueblos rebeldes, movimientos sociales en defensa del derecho del pueblo venezolano a la paz y a su futuro», dijo Maduro.



De igual forma, Maduro sostuvo que se debe dar la «unión nacional de todos los venezolanos». Así pues, «garantizar la paz con soberanía, integridad territorial y respeto a la autodeterminación y de nuestro pueblo en particular».

MADURO HABLA DE UNA «COYUNTURA»

Estados Unidos ordenó la movilización de tres buques militares y más de 4.000 efectivos en el Caribe para hacer frente al narcotráfico. Ante este escenario, Maduro consideró que se trata de «amenazas» de la Casa Blanca contra su gobierno.

«Ahora estamos viviendo una coyuntura de frenesí enloquecido de amenazas a granel. Lanzan una amenaza por aquí, otra por allá. Los que se creen dueños del mundo, los que creen que nuestra América es patio trasero», agregó.

Sin embargo, Maduro sostuvo que no se puede restablecer la doctrina Monroe desde Estados Unidos. «Creen que solo una palabra de ellos basta para que los pueblos rindan sus banderas y entreguen su tierra y su patria», añadió.

Maduro aseguró que Estados Unidos ha buscado desestabilizar a Venezuela con «narcobandas». En ese sentido, consideró que hay conspiración entre organizaciones criminales y la oposición para ejecutar «atentados» en el país.