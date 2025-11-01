VIDEO: Maduro pide «nervios de acero» mientras acusa a EEUU de «imponer agenda de amenazas y guerra»

Nicolás Maduro acusó este viernes a Estados Unidos de imponer una «agenda de amenazas y guerra» contra Venezuela, mientras avanza en el despliegue militar en el mar Caribe para hacer frente al narcotráfico.

Maduro participó en un «Encuentro con parlamentarios del Gran Caribe por la Paz». Durante su alocución, sostuvo que la Casa Blanca ha «subestimado» a los venezolanos y busca un conflicto en el país.

«Hoy quieren imponer una agenda permanente de amenazas, de guerras, amenazas militares y guerra psicológica. Yo siempre le digo al pueblo nervios de acero, calma y cordura y máxima unión nacional», dijo Maduro.

El líder del oficialismo consideró que la «unión» es la «fórmula para que el país no se desvíe del camino que hemos tomado de reconstrucción integral». Además, destacó la «diversificación de nuestras fuerzas productivas» y la «recuperación social».

MADURO ACUSA A LA CIA

Al igual como ha hecho en otras ocasiones, Maduro volvió a arremeter en contra de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), a la que acusó de intentar «destruir» a Venezuela en varias ocasiones.

«La CIA actuó, pero el pueblo los derrotó», afirmó Maduro. «Venezuela ha estado amenazada y ha visto 200 conspiraciones. El comandante Chávez sufrió muchas de ellas», acotó, citando el golpe de Estado de 2002.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ONU CALIFICÓ ATAQUES DE EEUU EN EL CARIBE Y EL PACÍFICO COMO «EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES» Y EXHORTÓ A QUE SE DETENGAN

#31Oct | Nicolás Maduro acusó este viernes a Estados Unidos de imponer una «agenda de amenazas y guerra» contra Venezuela, mientras avanza en el despliegue militar en el mar Caribe para hacer frente al narcotráfico. Video: VTV + info aquí 👉https://t.co/xmxGhCXZZi pic.twitter.com/d8bHLPx7ZS — Caraota Digital (@CaraotaDigital) November 1, 2025



Maduro concluyó que Estados Unidos tiene una «narrativa extravagante, mentirosa y calumniosa» contra el país. «Todo lo que se está haciendo contra Venezuela es para justificar una guerra, un cambio de régimen y robarnos la inmensa riqueza petrolera», dijo.

Las declaraciones de Maduro se dan cuando Estados Unidos refuerza el despliegue militar en el Caribe. Aunque la Casa Blanca insiste en que el operativo enfrenta al narcotráfico, el gobierno venezolano afirma que se trata de una amenaza contra el país.