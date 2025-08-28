VIDEO: Maduro pide «fortaleza» a la FANB en medio del despliegue militar de EEUU en el mar Caribe

Nicolás Maduro envió este jueves un mensaje a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y pidió que los militares tengan «fortaleza» ante el despliegue militar de Estados Unidos cerca de las aguas venezolanas.

Maduro participó en el acto de clausura del II curso de Operaciones Especiales Revolucionarias, en la parroquia Macarao, en Caracas. Durante su alocución, exhortó a los militares a estar atentos a las amenazas.

«el gobierno norteamericano intenta dividir a Venezuela, colonizarla y robarse sus recursos»



«A cada amenaza, una respuesta, a cada intento del enemigo, fortaleza y cada vez más fortaleza. No han podido ni podrán, no hoy ni jamás, Venezuela nació para ser libre, soberana, independiente por siempre», dijo Maduro.

Ante el despliegue de Estados Unidos en el mar Caribe, Maduro instó a seguir fortaleciendo a la FANB y promover la unión ante el «asedio». «Hoy estamos más fuertes que ayer. Estamos más preparados para defender la paz, soberanía e integridad», acotó.

«Esta situación que estamos enfrentando de asedio, acoso y amenazas ilegales, es una oportunidad para fortalecernos en los planes de defensa de la nación, en lo moral, político, institucional y psicológico», dijo.

MADURO AGRADECE A PETRO

Por otra parte, Maduro agradeció al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por su «compromiso para mantener la paz». En medio de las «amenazas» de Estados Unidos, destacó el despliegue militar colombiano en la frontera.

«Compartimos la misma espada y el mismo padre, Simón Bolívar. El presidente Petro ha dado una orden de reforzar con 25.000 hombres toda la zona del Catatumbo colombiano», apuntó Maduro.



Estados Unidos ordenó el despliegue de buques y efectivos militares para combatir al narcotráfico en el Caribe. Además, aumentó a 50 millones de dólares la recompensa por la captura de Maduro, al que acusa de liderar el llamado Cartel de los Soles.

Maduro y voceros de su gobierno negaron en varias ocasiones las acusaciones sobre narcotráfico en el país. Mientras tanto, consideraron que se trata de «amenazas» de Estados Unidos y pusieron en marcha un despliegue del sistema defensivo.