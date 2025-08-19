Venezuela

VIDEO: Maduro oficializó la creación de tres zonas «binacionales» con Colombia

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
Foto: Prensa Presidencial

Nicolás Maduro oficializó este lunes la creación de tres zonas «binacionales» con Colombia, con el objetivo de promover el desarrollo económico en varios estados fronterizos, a la vez que se establecen instituciones conjuntas.

Tabla de Contenido

Maduro encabezó una actividad desde el Teatro Teresa Carreño, en Caracas. Mientras que daba instrucciones a los gobernadores y alcaldes oficialistas, confirmó la creación de las zonas binacionales.

Leer Más

EN ZULIA: Capturan a violador serial, había abusado al menos de cuatro niños de entre 7 y 13 años
EN ZULIA: Capturan a violador serial, había abusado al menos de cuatro niños de entre 7 y 13 años
Edmundo González no descarta analizar una amnistía a dirigentes chavistas de ganar el 28Jul
¿Fentanilo cada vez más cerca del país? Médico explica los riesgos de la peligrosa «droga zombie»

«La zona número uno se integra de la parte venezolana, el Zulia y el Táchira. La zona número dos es la extensa latitud del territorio de Apure y la tercera es la zona de la biodiversidad, el pulmón del mundo, el Amazonas venezolano», dijo Maduro.


El líder oficialista confirmó que se establecieron estas tres primeras zonas. El plan establece «desarrollo económico compartido, prosperidad, trabajo social e institucional» desde Amazonas hasta Zulia con Colombia.

INSTRUCCIÓN A DELCY RODRÍGUEZ

Como había mencionado en alocuciones previas, se lleva estudiando desde hace varios meses la creación de las zonas binacionales. En primera instancia, Maduro ordenó activar la primera zona binacional, que comprende Táchira y Zulia.

Maduro sostuvo que la vicepresidente, Delcy Rodríguez, y el Consejo de Vicepresidentes Sectoriales deben poner en marcha los procedimientos para activar esta zona. Esto incluye todo lo relacionado con conectividad, transporte, comercio y movilidad.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FISCAL SAAB CALIFICÓ DE «CALUMNIA INFAME» ACUSACIONES DE EEUU CONTRA MADURO

«Tender nuestras manos a todos los sectores económicos, a todas la fuerzas militares y policiales para garantizar que haya cooperación plena, y toda esa región que va del Táchira hasta el Zulia sea una poderosa zona», expresó.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó hace pocos días que las autoridades de ambos países deben «articular» sus ejércitos para acabar con el narcotráfico, a la vez que se buscan una cooperación económica en la zona.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Un estremecedor video divulgado por la Oficina de la Fiscal Estatal de Miami-Dade, en Florida (EEUU), ha sacudido nuevamente a la comunidad del vecindario Fontainebleau, al mostrar el instante en que Pedro Pablo Linares, de 58 años, irrumpe en una vivienda y dispara repetidamente contra su hermana, Beatriz Linares-Calamita, de 60 años. 
Como un sicario y a sangre fría: Le disparó a quemarropa a su propia hermana, todo quedó grabado
EEUU
Dos fallecidos y decenas de heridos tras graves accidentes de tránsito en los llanos venezolanos
Sucesos
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes, 18 de agosto, que está organizando una reunión entre los mandatarios de Rusia, Vladímir Putin, y de Ucrania, Volodímir Zelenski. 
«Oportunidad razonable» El sorpresivo anunció de Trump respecto a Ucrania y Rusia
EEUU