VIDEO: Maduro llama a «una huelga general obrera y campesina» en caso de una agresión de EEUU

Nicolás Maduro aseguró este jueves que la clase obrera venezolana iría a «una huelga general insurreccional» en caso de una agresión de Estados Unidos, mientras aumentan las tensiones por el despliegue norteamericano en el mar Caribe.

Maduro encabezó el acto de juramentación de la Comisión Promotora para la Constituyente Obrera. Durante su alocución, el líder del oficialismo envió una clara advertencia a la Casa Blanca en caso de un ataque al país.

«Si algún día se atrevieran, aquí está el mayor escudo que tiene el país: la clase obrera. No se movería un alfiler y se declararía una huelga general insurreccional y revolucionaria de la clase obrera y campesina en las calles», dijo Maduro.

Según aseguró, esta huelga se mantendría «hasta retomar el poder y hacer una revolución aún más radical». «Tomen esto como una orden. Si se atrevieran, ni un alfiler se movería», agregó.

MADURO HABLA DE LOS «CUERPOS COMBATIENTES»

Durante las últimas semanas, las autoridades llamaron al alistamiento en la Milicia Bolivariana. En caso de un ataque, Maduro afirmó que habría «millones» de venezolanos en los «cuerpos combatientes de campesinos, pescadores y los barrios»

«Somos amenazados de palabra diariamente por el imperio estadounidense. Diariamente, hay una guerra psicológica. Que mueven un barco, que mueven un misil, y nosotros aquí con nervios de acero, calma y cordura y máxima fusión popular, militar y policial», agregó.

Maduro concluyó que el país tiene «aceitada la maquinaria para la paz» y «todo el equipo de armamento pesado». «Ni colonia ni esclavos, independencia y libertad para toda Venezuela y para toda nuestra América», concluyó.

Las declaraciones se dieron en la décima semana de despliegue estadounidense en el mar Caribe. Mientras que la Casa Blanca dice que se trata de un operativo contra el narcotráfico, Maduro insiste en que buscan un «cambio de régimen».