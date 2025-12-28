VIDEO: Maduro aseguró que «en 2025 se ha consolidado el poder de la nación» durante salutación de fin de año a las FANB

Nicolás Maduro realizó este domingo la acostumbrada salutación de fin de año a los integrantes de la Fuerza Armada nacional Bolivariana (FANB), donde destacó que durante 2025 se «consolidó el poder de la nación» en todos los aspectos.

El mensaje lo dio tras inaugurar la primera etapa de recuperación del foso de entrenamiento y la piscina olímpica de la Academia Militar de la Armada Bolivariana, en La Guaira, así como de la primera etapa de sus dormitorios.

«Puedo decir de verdad que en el 2025 se ha consolidado, al mayor nivel que hayamos visto desde tiempos inmemoriales, el poder de la nación venezolana y ese es el mensaje que yo les quiero enviar hoy día de salutación de fin de año. En 2025 se ha consolidado el poder de la nación, no en un libro ni en una teoría ni en un discurso, se ha consolidado en el terreno. El poder popular, hoy expandido y cada vez más fuerte y consolidado», dijo Maduro en sus declaraciones transmitidas por el canal del Estado Venezolana de televisión (VTV).

Asimismo, destacó el supuesto desarrollo del «poder económico y social», impulsado por los «14 motores» y las «misiones y grandes misiones».

«NO LE PEDIMOS PERMISO A NADIE PARA HACER LO QUE TENEMOS QUE HACER»

Previamente, Maduro afirmó que Venezuela nació «como terruño del antiimperialismo y el anticolonialismo».

En este sentido, señaló que no necesitan permiso «para ser lo que fuimos ni jamás le pediremos permiso a nadie para hacer lo que tenemos que hacer, república antiimperialista, independiente, soberana, feliz y en paz».

De igual manera, resaltó la armonía con la que se han vivido estas navidades en el país, a pesar de las tensiones existentes con los EEUU.

«Feliz de las felices navidades espectaculares que hemos compartido en esta Venezuela de paz, de brillo, en esta Venezuela de armonía, donde todos somos hermanos y hermanas, donde se echaron a un lado las diferencias, por esto, por aquello, donde recibimos con los brazos abiertos a todos nuestros hermanos que algún día migraron. Muchos ya regresaron aprovechando diciembre, ya para quedarse aquí, bienvenidos», enfatizó.

Por último, celebró la unión militar-policial-popular en perfecta fusión donde, a su juicio, «se ha demostrado la eficacia política y la fortaleza de dicha acción, dando respuesta a las amenazas y retos».