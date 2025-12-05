El reto económico que viven parejas con hijos en Venezuela, según un experto

Rómulo Orta Cabrera, doctor en ciencias sociales, detalló este viernes los distintos retos que conlleva vivir en pareja y con hijos en Venezuela, lo que requiere amplios ahorros e ingresos económicos.

Orta sostuvo una entrevista con el periodista Román Lozinski. Desde un principio, dejó claro que los costos son «bastante importantes» en una pareja de profesionales con dos hijos en edad escolar.

En caso de que busquen instalarse, una pareja requiere de un «ahorro inicial comprendido entre los 100.000 y 150.000 dólares para poder arrancar». Esta suma incluye tanto un apartamento, la educación y la compra de un carro.

Adquirir una vivienda «ronda entre los 70.000 y 110.000 dólares» por un apartamento de tres habitaciones. Mientras tanto, la adquisición de un carro usado en óptimas condiciones estaría entre los 15.000 y 26.000 dólares.

Orta agregó que, de igual forma, una pareja debe también asumir una serie de gastos mensuales recurrentes. «Mínimo debe fluctuar entre los 2000 y 2500 dólares para poder costearlos», agregó.

GANANCIAS DE LA PAREJA

A la vez que explicaba los diversos gastos que debe asumir una pareja, Orta recordó la crisis salarial. Por ejemplo, el especialista detalló que un profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV) como él «no llega a los 200 dólares».

Tan solo los gastos manuales de una familia con hijos en edad escolar pueden ir entre los 1.000 y 1.600 dólares. Más allá de la comida, también incluye educación, seguro médico, condominio, transporte escolar y ocio.

Orta agregó que hay un impacto en el «bono demográfico», lo que provoca «el aumento del tamaño de la población económicamente activa». «El estado venezolano debería incentivar el retorno con la finalidad de apoyar el proceso», sentenció.