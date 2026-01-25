VIDEO: Madre de teniente de la GNB detenida denunció que la tienen en El Rodeo I, cárcel exclusiva para hombres

La madre de la Primer Teniente de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Mariana Duerlin Andrade Duque, denunció esta sábado que a su hija la tenían recluida en la cárcel del Rodeo I, que es un centro penitenciario exclusivo para hombres.

Así lo denunció la mujer oriunda de Barinas, identificada como Yaqueline Medina Andrade, desde las afueras de la prisión mirandina, junto a los familiares de los otros presos políticos detenidos allí.

«Nosotros de Santa Barbara (de Barinas) nos dirijimos al Rodeo I, donde se encontraba mi hija en ese momento, injustamente encarcelada. Donde es un centro reclusorio exclusivo para hombres, donde no deben haber femeninas y mi hija estaba allí porque yo la ví justamente el día cuando la esposa del señor Freddy Superlano, pudo ver a su esposo, yo ví a mi hija después de cinco meses secuestrada donde yo no sabía el paradero de mi niña», explicó Medina.

Asimismo, exigió la liberación de todos los detenidos por motivos políticos, haciendo énfasis con aquellos que pertenecen a los distintos componentes de la FANB.

«Yo en nombre de todos los presos políticos, especialmente los militares, les pido por favor que cumplan con su palabra», precisó.

POCAS MUJERES EXCARCELADAS

La cuenta de X (Twitter) de Caleidoscopio Humano difundió el video de Medina Andrade, al tiempo que señaló que el número de excarcelaciones de mujeres es muy bajo, según la verificación que han hecho desde la ONG.

«Es preocupante que, a pesar de las recientes excarcelaciones, la mayoría sean hombres, dejando a muchas mujeres presas sin libertad ni justicia. Cada mujer detenida representa una historia que no debe ser silenciada ni olvidada», escribieron en su publicación.

En este sentido, hicieron un llamado a quienes ostentan el poder, para pedirles que actúaen «con justicia y humanidad, liberando a todos los presos políticos sin condición, y garantizando sus derechos fundamentales».

«También exhortamos a la comunidad internacional a seguir observando y apoyando la lucha por la libertad y los Derechos Humanos en Venezuela», dijeron para concluir.