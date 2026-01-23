La presidente encargada, Delcy Rodríguez, llamó este viernes a un diálogo nacional para superar la crisis política, a la vez que brindó detalles sobre las liberaciones de presos políticos y una posible reforma judicial.

Rodríguez encabezó la instalación del «Programa para la Convivencia y la Paz» en el Palacio de Miraflores. Durante su alocución, pidió al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, abrir un nuevo proceso de diálogo en el país.

«Llame inmediatamente al encuentro con todos los sectores políticos del país, sectores políticos coincidentes y sectores políticos divergentes, opositores, políticos, y llame a un verdadero diálogo político con resultados concretos inmediatos», dijo Delcy Rodríguez.

#23Ene | Delcy Rodríguez, propuso llevar a cabo el programa para la conciencia y la paz al cual encomendó al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, organizar un diálogo inmediato con todos los sectores políticos del país, a fin de establecer un debate ‘netamente… pic.twitter.com/YvQmpS000M — Caraota Digital (@CaraotaDigital) January 23, 2026



La mandataria sostuvo que este proceso debe ser «venezolano». «Que no se impongan más las órdenes externas. Ni desde Washington ni desde Bogotá ni desde Madrid. Que sea un diálogo político venezolano, nacionalizado», acotó.

PRESOS Y ACNUR

Por otra parte, Rodríguez aseguró que han sido excarceladas 626 personas, en el marco de las «liberaciones de presos políticos». Sin embargo, de acuerdo a distintas fuentes, se dieron entre 150 y 163 excarcelaciones.

«Llamo a la reflexión sobre el sistema de justicia y abro las compuertas a todos los sectores venezolanos (…) Pensemos en un sistema de justicia penal alternativo, donde no se penalice la pobreza», acotó Rodríguez.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: «NO NOS VAMOS A RENDIR»: PROTESTAN EN VARIAS ZONAS DEL PAÍS POR LA LIBERACIÓN DE LOS PRESOS POLÍTICOS CON MOTIVO DEL 23ENE

La presidenta también informó que el próximo lunes tendrá una llamada con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Volker Türk, quien fue declarado persona non grata en Venezuela en julio de 2025.

Las declaraciones de Rodríguez se dieron a unas pocas semanas de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. Tras el ataque a la Región Capital, la Casa Blanca y el Palacio de Miraflores alcanzaron acuerdos en materia energética.