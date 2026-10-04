VIDEO: Los perlazos de Alfredo Romero sobre la reforma de la Ley contra el Odio y Delcy Rodríguez

El abogado y presidente del Foro Penal, Alfredo Romero, criticó duramente la Ley contra el Odio y a la presidenta interina, Delcy Rodríguez, a quien señaló de ser la principal responsable de que esta se aplicara «de manera arbitraria».

Durante una entrevista con Venevisión, el especialista calificó de «instrumento de persecución política» a esta normativa. Al mismo tiempo, consideró que no es conveniente para la nación.

«La Ley contra el Odio no es conveniente para el país. Peor que eso, no es un tema de conveniencia o de eficiencia, es que la Ley contra el Odio es un instrumento de persecución política y arbitrario», precisó.

"La ley del odio no es conveniente para el país, peor que eso, no es un tema de conveniencia o de eficiencia, es que la ley del odio es un instrumento de persecución política, arbitrario, que ha sido utilizado precisamente para perseguir políticamente a personas que se consideran… pic.twitter.com/tQQhgM5N6y — Margarita Oropeza (@moropeza_vv) October 4, 2026

En ese contexto, indicó que dicha legislación se utilizó «precisamente para perseguir políticamente a personas que se consideran que de alguna manera se han expresado libremente, o ejerciendo su derecho a libertad de expresión contra el gobierno».

Para Alfredo Romero, Rodríguez, al ser la actual cabeza del Ejecutivo tras la captura de Nicolás Maduro, es la responsable de lo anterior expuesto.

«Obviamente permitió que esta Ley contra el Odio no solo existiera, sino que se ejecutara de manera arbitraria, como ella misma lo reconoce», apuntó.

De acuerdo con los datos que maneja el Foro Penal, a la fecha todavía hay 324 presos políticos. «Desde enero se ha hecho ese discurso de paz, de reconciliación. Si hay paz y reconciliación y se cree en la diversidad, ¿por qué siguen existiendo presos políticos?», añadió.

"Obviamente es el gobierno donde la presidenta Interina es la actual responsable, que obviamente permitió que esta ley del odio no solo existiera, sino que fuera ejecutada de manera arbitraria, como ella misma lo reconoce… Bueno, todavía existen al día de hoy, contabilizados… pic.twitter.com/H9GKosICDX — Margarita Oropeza (@moropeza_vv) October 4, 2026

LA LEY CONTRA EL ODIO

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, pidió esta semana al Parlamento reformar la Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia.

Esta norma, que contempla la prisión de diez a veinte años a quien «fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia», ha sido señalada por organizaciones y por la oposición como parte del «marco legal represivo» aplicado contra periodistas, defensores de derechos humanos y personas críticas al chavismo.

Según datos del Foro Penal, 927 personas fueron acusadas de «incitación al odio» desde la aprobación de la ley en 2017.

La mandataria interina expresó que, si bien cree «en los principios de esa ley», esta «fue mal aplicada». Además, acotó que «se hizo un uso abusivo» de ella.