El diputado oficialista Jorge Arreza afirmó este miércoles que la Ley contra el Odio tuvo una «aplicación errática» y que «hubo muchos casos de abuso», mientras que la Asamblea Nacional avanza en una «reforma parcial» de esta legislación.

Arreaza, integrante de la comisión especial que redactará la reforma legal, concedió una entrevista al programa Al Instante de Unión Radio. Desde un principio, reconoció que hubo excesos en la aplicación de la ley.

«Efectivamente, la ley tuvo una aplicación errática. En muchos casos hubo abusos de muchos cuerpos de seguridad. Es inconcebible que te revisen el celular y te digan «este mensaje es un llamado contra el odio», porque eso es tu propiedad», dijo Arreaza.

Igualmente, el parlamentario aseguró que «en los barrios de Venezuela» hay personas que defienden esta normativa legal. «¿Cuántas familias no nos han dicho a nosotros: «Miren, no deroguen esa ley”?», acotó.

ARREAZA SOBRE LA REFORMA

Una vez señaló las fallas de la ley, Arreaza sostuvo que se deben enfocar, en primera instancia, en «revisar el articulado». «Se ha hablado de la despenalización o de reducir en todo caso las penas, eso hay que discutirlo», acotó.

«Hay que escuchar a los periodistas, militares y víctimas. Hay que escuchar a los que metieron presos por un mensaje, hay que escuchar a las madres que se protegieron y protegieron a sus familias gracias a la aplicación de la ley», acotó Arreaza.

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Tenemos que escuchar a tod@s. Sin duda hubo abusos en la aplicación de la «Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y Tolerancia». También hubo familias que, gracias ella, lograron evitar actos de odio y violencia contra sus miembros.

Debe ser ley para el reencuentro pic.twitter.com/9qTkjxbq7X — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) September 30, 2026



Por otra parte, Arreaza defendió los avances del diálogo, destacando la reforma de la Ley contra el Odio y la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). «Han valido la pena, la agenda es viable, con unos ritmos realistas, con unos procesos necesarios», apuntó.

Arreaza afirmó que se busca «comenzar a tomar decisiones para que la justicia venezolana dé un vuelco». «Vamos en este proceso de encuentro, de diálogo, de participación», sentenció.

El proceso para designar a los nuevos magistrados del TSJ y la reforma de la Ley contra el Odio se dio en el marco del diálogo entre el gobierno nacional y la Asamblea Nacional de 2015, el cual ha sido respaldado y promovido por Estados Unidos.