VIDEO: Los dardos de Jorge Arreaza a Enrique Márquez tras su visita a Washington

El presidente de la comisión parlamentaria encargada de aplicar la Ley de Amnistía, Jorge Arreaza, habló de la presencia de Enrique Márquez en el discurso de Donald Trump en el Estado de la Unión en Washington, EEUU, al tildar de «equivocada» su aparición ante el jefe de Estado del país que «agredió» a Venezuela.

En el programa Abriendo Puertas de Venevisión, Arreaza lamentó su asistencia al discurso de Trump, pues se hacía un homenaje a los militares que «bombardearon venezolanos».

«Él ha sido objeto de una amnistía. Yo lo que lamento, en el caso de él, es que haya aparecido públicamente con el presidente del país que nos agredió, en el homenaje a los militares que bombardearon y mataron venezolanos. Me parece el escenario equivocado para alguien que pretende generar confianza en el pueblo como político», opinó.

En cualquier caso, agregó, dijo que esperaba verlo, al igual que a Henrique Capriles, y a todos «los que están en la oposición, ejerciendo la política de manera abierta, constitucional y pacífica, con un proyecto de país».

Enrique Márquez estuvo recientemente en EE.UU. con el Presidente Trump y decía que el hecho de haber estado preso le sirvió para ver las injusticias en las cárceles. "Está en todo su derecho de expresión. El ha sido objeto de una Amnistía, yo lo que lamento en el caso de él es… pic.twitter.com/XMHrmuubDp — Margarita Oropeza (@moropeza_vv) March 1, 2026

ARREAZA CRITICA A QUIENES «QUIEREN SER COLONIA»

Por otro lado, el excanciller arremetió contra quienes no quieren «hacer vida política» y, por el contrario, buscan ser «colonia de otro país».

«Esas personas no quieren hacer vida política en Venezuela bajo la Constitución. Lo que quieren es otra cosa: quieren ser Colonia de otro país y quieren a través de la violencia, de manera insurreccional, generar conflictos en Venezuela. Esas personas, ¿cómo las vamos a amnistiar si ellas mismas se están autoexcluyendo?», argumentó.

SOBRE LA LEY SIMÓN BOLÍVAR

Por otra parte, sobre la Ley Simón Bolívar, Arreaza acotó que ojalá llegue ese momento en el cual «nuestro país no esté amenazado, no esté bajo riesgo de agresión internacional, no esté pidiendo nadie invasión para el país, no esté pidiendo nadie sanciones ni bloqueos» para que la normativa «pierda sentido» y así se pueda estudiar.

Finalmente, repudió a quienes están criticando la Ley de Amnistía «de manera destructiva diciendo que no sirve para nada y que excluye a todo el mundo».