Venezuela

VIDEO: Los dardos de Jorge Arreaza a Enrique Márquez tras su visita a Washington

Jhoan Melendez
Por Jhoan Melendez
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
Foto: Captura

El presidente de la comisión parlamentaria encargada de aplicar la Ley de Amnistía, Jorge Arreaza, habló de la presencia de Enrique Márquez en el discurso de Donald Trump en el Estado de la Unión en Washington, EEUU, al tildar de «equivocada» su aparición ante el jefe de Estado del país que «agredió» a Venezuela.

Contents

En el programa Abriendo Puertas de Venevisión, Arreaza lamentó su asistencia al discurso de Trump, pues se hacía un homenaje a los militares que «bombardearon venezolanos».

Leer Más

EN FOTOS | Lo atraparon al intentar ingresar drogas a una cárcel en Zulia dentro de unos panes
VIDEOS: Maduro firmó acuerdo con empresa china para desarrollar una «IA soberana»
EN VIDEO: Maduro pidió a Trump la extradición de Juan Guaidó: «Cabello lo esperará en Maiquetía»

LEA TAMBIÉN: EXCARCELARON A DIRECTOR DE EMPRESA DE TV POR CABLE QUE DETUVIERON POR RETRANSMITIR LA CAPTURA DE MADURO EL 3 DE ENERO

«Él ha sido objeto de una amnistía. Yo lo que lamento, en el caso de él, es que haya aparecido públicamente con el presidente del país que nos agredió, en el homenaje a los militares que bombardearon y mataron venezolanos. Me parece el escenario equivocado para alguien que pretende generar confianza en el pueblo como político», opinó.

En cualquier caso, agregó, dijo que esperaba verlo, al igual que a Henrique Capriles, y a todos «los que están en la oposición, ejerciendo la política de manera abierta, constitucional y pacífica, con un proyecto de país».

ARREAZA CRITICA A QUIENES «QUIEREN SER COLONIA»

Por otro lado, el excanciller arremetió contra quienes no quieren «hacer vida política» y, por el contrario, buscan ser «colonia de otro país».

«Esas personas no quieren hacer vida política en Venezuela bajo la Constitución. Lo que quieren es otra cosa: quieren ser Colonia de otro país y quieren a través de la violencia, de manera insurreccional, generar conflictos en Venezuela. Esas personas, ¿cómo las vamos a amnistiar si ellas mismas se están autoexcluyendo?», argumentó.

SOBRE LA LEY SIMÓN BOLÍVAR

Por otra parte, sobre la Ley Simón Bolívar, Arreaza acotó que ojalá llegue ese momento en el cual «nuestro país no esté amenazado, no esté bajo riesgo de agresión internacional, no esté pidiendo nadie invasión para el país, no esté pidiendo nadie sanciones ni bloqueos» para que la normativa «pierda sentido» y así se pueda estudiar.

Finalmente, repudió a quienes están criticando la Ley de Amnistía «de manera destructiva diciendo que no sirve para nada y que excluye a todo el mundo».

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Eclipse lunar total se podrá ver este martes, en América, el Pacífico, Australia y el este de Asia
Eclipse lunar total se podrá ver este martes, en América, el Pacífico, Australia y el este de Asia
Tendencias
Detienen en España al dueño y al director ejecutivo de la aerolínea Plus Ultra
La aerolínea Plus Ultra retoma el martes sus vuelos al país tras tres meses suspendidos
Venezuela
El extraordinario caso de Honey, la pequeña de diez años que cursa primaria y universidad al mismo tiempo
EEUU