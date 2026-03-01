Excarcelaron a director de empresa de TV por cable que detuvieron por retransmitir la captura de Maduro el 3 de enero

Las autoridades venezolanas excarcelaron a Miguel Gómez, presidente de la cableoperadora TV Cable Barrancas ubicada en el municipio Cárdenas, estado Táchira, luego de que lo detuvieran el pasado 3 de enero por retransmitir la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores tras el operativo de EEUU.

La información la dio a conocer la periodista Lorena Bornacelly. En su cuenta de X (Twitter), resaltó que a Gómez lo aprehendieron después de que un canal hondureño de señal libre difundiera imágenes de lo ocurrido.

En la madrugada fue excarcelado Miguel Gómez. Fue detenido el 3 de enero porque el servicio de televisión por cable que él dirige transmitió -en un canal hondureño de señal libre y que él no maneja- la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores. https://t.co/Lqetes2yeX — Lorena Bornacelly (@lorebornacelly) February 28, 2026

EL CASO DE MIGUEL GÓMEZ

De acuerdo con Gilberto Caicedo, un compañero del presidente de la empresa de TV, cerca de las 7:00 am del 3 de enero, un grupo de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) llegó a la empresa para practicar un allanamiento, sin orden judicial.

Al saber lo que ocurría el hombre llegó al sitio y luego de dialogar con los efectivos, lo trasladaron al comando de Zona 21, donde quedó privado de libertad.

“Nos informaron que la detención se debía a que la cablera estaba transmitiendo lo que ocurrió con Maduro aquella madrugada. Nosotros no sabíamos, porque en la oficina no trabajamos los fines de semana”, expresó.

De acuerdo con lo reseñado por Crónica. Uno, la denuncia la hizo un “locutor chavista”. Presuntamente, al ver la transmisión que realizaba el canal TCH de Honduras, le tomó una foto al televisor y luego llamó al cuerpo militar.

A Miguel Gómez lo acusaron de traición a la patria e incitación al odio. Tras esto, trabajadores de la empresa rechazaron el enjuiciamiento. “Es responsabilidad de Conatel informar qué canales y qué no se pueden transmitir. Nosotros no pensamos que en la madrugada iba a llegar a pasar eso”, repudiaron sus compañeros.

Se desconoce bajo qué condición salió de prisión Gómez, si con medidas cautelares o si forma parte de la Ley de Amnistía.